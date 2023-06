Archivi Paulucci, la commissione va riunita presto

[Segue dalla Prima]

Col progetto Forlì-Novecento e con la loro digitalizzazione la storia politica e sociale, non solo delle famiglie ma del nostro paese, verrà diffusa e conosciuta fra i giovani in particolare, ma in generale all’interno della società tutta. E queste sono le finalità del progetto Forlì-Novecento sottoscritto dal Comune di Forlì, dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e dalla Fondazione Roberto Ruffilli.

Giovanni Tassani lamenta il silenzio e il ritardo dell’amministrazione comunale, e fa i nomi dell’assessore Melandri e del sindaco come responsabili di questo silenzioso ritardo. Ecco, in su questo punto non condivido la posizione di Giovanni.

Tutte le volte che ho parlato con Gian Luca Zattini e anche quando ho avuto occasione di parlare con l’Assessore Melandri, entrambi – e devo dire soprattutto e in particolare il sindaco – mi hanno sempre dimostrato grande interesse, convinzione e apprezzamento con riferimento al progetto, considerato dal sindaco una grande occasione culturale per lo sviluppo della comunità forlivese.

Devo precisare, e questa è una valutazione propria del presidente della Fondazione Ruffilli, che non condivido e che ritengo errata la decisione di Giovanni Tassani di non presentare la sua candidatura a presidente della Commissione Scientifica della Fondazione per il prossimo mandato, rendendo inevitabile in tal modo la nomina di un altro presidente della stessa. Di questo sono veramente e sinceramente dispiaciuto. Sono peraltro convinto che una collaborazione lavorativa con Giovanni potrà certamente essere ricostruita.

L’ultima considerazione e l’ultimo invito: il sindaco di Forlì, di cui ho apprezzato non solo l’umanità, ma anche la forza con cui è stato vicino alle donne e agli uomini colpiti dagli ultimi drammatici eventi, vorrà quanto prima convocare la Commissione istituzionale e politica del Progetto Forlì-Novecento.

Pier Giuseppe Dolcini

presidente fondazione

Roberto Ruffilli