Archivio, al macero quintali di carta vecchia

È stato completato lo smaltimento del materiale di scarto dell’archivio comunale di Modigliana. "Si è trattato di un lungo lavoro di selezione condotto da esperti e sotto l’egida della Soprintendenza – ha spiegato il sindaco Jader Dardi – reso possibile grazie all’importante contributo dal fondo Art bonus di 10.000 euro, messo a disposizione dalla società Unica Reti che ringrazio". In totale quintali di carta hanno occupato un intero camion partito dal Comune per il trasporto al macero: saranno distrutti anche allo scopo di liberare spazio per altra documentazione di archivio.