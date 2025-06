Archivio, è polemica: "No alla nuova sede"

Sono sorte preoccupazioni a Modigliana dopo la petizione di 309 firmatari che chiedono al sindaco Jader Dardi e al consiglio comunale di rinunciare al trasferimento dell’Archivio storico da palazzo Pretorio in uno scantinato del palazzo ex Fascio, trovando un’alternativa. Si è molto interessato al problema Cesare Baccari, presidente dell’associazione ‘Ex Novo’, da decenni attiva per la salvaguardia dei beni culturali locali, che ha interpellato la Soprintendenza archivistica e bibliografica.

Perché Baccari no al trasferimento?

"Questi documenti sono il patrimonio storico e culturale più importante del nostro paese e nel locale scelto andrebbero distrutti perché è umidissimo e non conforme alle disposizioni previste dalle ‘Linee guida per la prevenzione dei rischi e la reazione alle emergenze negli archivi’, contenute nel sito della Soprintendenza".

Ma c’è il parere favorevole?

"La Soprintendenza ha preso atto delle mie due segnalazioni scritte assicurando accertamenti, ma a me, dopo anche una telefonata, è parso di capire che se un Comune chiede di spostare l’archivio è per soddisfare un’esigenza e la Soprintendenza, assicurati i parametri base, non può opporsi".

Quindi che succede adesso?

"Ottenuto l’accesso agli atti del Comune sul progetto, li ho confrontati con le prescrizioni delle linee guida che in gran parte sono disattese. Non è neppure documentata la percentuale di umidità, eppure il Comune si è impegnato all’acquisto di costosi macchinari per la deumidificazione dall’altissimo consumo energetico: 30 Kw/h per 24 ore per 365 giorni" (spesa prevedibile oltre 30mila euro all’anno).

Cosa manca ai locali?

"Costante monitoraggio ambientale, cura e controllo della conservazione dei materiali; locali a norma sulla sicurezza in edifici antisismici, e questo non lo è; adeguati sistemi antintrusione e antincendio e sottoposti a regolare vigilanza. Comunque gli archivi ‘mai negli scantinati, perché tendenzialmente umidi e soggetti ad allagamenti’".

Altre criticità?

"Nelle alluvioni del 2023 in paese rimanemmo per giorni senza elettricità, ma lì manca un sistema di generazione di corrente; senza come potrebbero funzionare le due pompe antiallagamento, le macchine di trattamento aria e i climatizzatori?".

Consigli?

"Mi sarebbe piaciuto che il progetto fosse stato presentato pubblicamente, ma non è successo e quindi dico ai concittadini: se volete che questi libri arrivino alle future generazioni, chiedete di modificare il progetto. E al castellano Dardi, ricordo da Castelbolognese news: ‘Le inondazioni che nel maggio 2023 colpirono molte località dell’Emilia-Romagna, compresa Castel Bolognese, hanno arrecato notevoli danni alla Biblioteca Libertaria ‘Armando Borghi’. In particolare, fu sommersa completamente una cantina di circa 80 mq, distruggendo e rovinando tutto quanto conteneva".

Suggerimenti?

"Il primo piano della biblioteca e il piano terra sono adibiti a zone di lettura con armadiature per i libri, mentre nello scantinato finirebbe l’archivio. Suggerisco di invertire: libri di lettura nello scantinato, archivio storico nelle pareti delle sale di lettura, così le persone ne garantirebbero pure la sorveglianza".

Sviluppi?

"Ho scritto una Pec a Soprintendenza e Comune di Modigliana: così che sia più facile un dialogo tra le parti".