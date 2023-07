Archivio storico e biblioteca chiusi

L’Archivio storico comunale e la biblioteca Plebino Battanini di Castrocaro Terme e Terra del Sole rimarranno chiusi domani e dal 10 al 14 luglio compresi.

La riapertura dei servizi è prevista con i consueti orari a partire da lunedì 17 luglio. Intanto si segnala una novità in casa ‘Battanini’: da qualche giorno nei pressi dell’ingresso della biblioteca (nella pista via vai) è presente un box per la restituzione dei volumi presi a prestito anche fuori orario di apertura del tempio dei libri ovvero la sera e nel fine settimana. L’acquisto è stato possibile

grazie ai fondi della legge regionale 182000 relativa al Piano bibliotecario 2022.