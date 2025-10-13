Area fitness nel parco dei Portici: "Anticipa la Casa della Comunità"

Una nuova area fitness all’aperto nell’area dei Portici, più precisamente nel parco di piazza Orsi Mangelli, alle porte del centro storico e in un’area da molti considerata degradata: si tratta di un’iniziativa dell’Ausl e del Comune di Forlì che viene inaugurata domani alle 14. Una "palestra all’aperto", "gratuita e accessibile a tutti, pensata per promuovere benessere e socialità", scrive l’Ausl: gli attrezzi ginnici saranno disposti appunto nell’area verde, a pochi passi da quello che oggi è ancora un cantiere e domani sarà l’attesa Casa della Comunità, la cui costruzione sta proseguendo all’incrocio tra via Vespucci e via Colombo.

Gli organizzatori sottolineano che, oltre ad "arricchire la città", l’area fitness all’aria aperta "anticipa lo spirito" proprio "della Casa della Comunità, luogo di salute, prevenzione e partecipazione condivisa". L’area ha ottenuto i finanziamenti regionali destinati alla promozione della salute. Mentre la Casa della Comunità è finanziata per 12 milioni di euro grazie ai fondi del Pnrr e del Ministero della Salute: raccoglierà in un unico edificio diversi servizi socio-sanitari, ambulatoriali e del terzo settore, disposti su 3.300 metri quadrati. Alcuni esempi di ciò che, stando alle anticipazioni, vi si troverà: punto prelievi, guardia medica, studi di medicina generale e pediatria, psicologi di comunità, laboratori di diagnostica per immagini (radiografie ed ecografie), nonché il Cup ora in via Colombo. L’area fitness esterna sottolinea che la salute dipende anche da comportamenti virtuosi individuali e collettivi, non solo da cure e farmaci.

All’inaugurazione sono attesi il sindaco Gian Luca Zattini e l’assessora al Welfare Angelica Sansavini, con il direttore del distretto sanitario di Forlì Francesco Sintoni e Marco Bovo, docente universitario di ‘infrastrutture verdi’.