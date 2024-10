Area Sismica: 20 candeline con i Konk Pack

Area Sismica si prepara a festeggiare il suo 20° compleanno con un concerto unico: sul palco alle 18 saliranno i Konk Pack, un trio d’eccezione capitanato da Tim Hodgkinson, insieme a lui, il batterista Roger Turner e il tedesco Thomas Lehn, specialista in campionatore. Da oltre 25 anni, la formazione si esibisce in festival e concerti in tutto il mondo, guadagnandosi l’acclamazione della critica. I Konk Pack uniscono l’improvvisazione inglese alla ricerca elettronica tedesca, creando una miscela sonora ricca di elettricità. Il loro stile si distingue per lo swing rockeggiante, alternando momenti di silenzio a veri e propri assalti sonori.

Le composizioni di Tim Hodgkinson sono spesso incluse nei programmi di numerosi festival internazionali di musica contemporanea. L’artista resta fortemente ancorato all’esecuzione dal vivo, vissuta in modo intenso ed energico. In oltre 30 anni di carriera, ha partecipato a progetti importanti: è stato infatti co-fondatore degli Henry Cow nella loro formazione iniziale, sassofonista nella band di avant-metal God, e clarinettista basso solista nelle composizioni di musica spettrale di Iancu Dumitrescu. La sua tecnica nel suonare è unica e difficile da categorizzare, caratterizzata da echi di musica rock e di altre tradizioni etniche.

Thomas Lehn, con una formazione da pianista da concerto specializzato nel repertorio contemporaneo e da tecnico di registrazione, dimostra un eccezionale senso musicale attraverso il sintetizzatore analogico. Questo strumento gli consente di manipolare il suono, producendo una vasta gamma di melodie elettroniche senza pari. Infine, Roger Turner, nel corso di diversi decenni, ha apportato la sua potenza esplosiva e la precisione delle percussioni in vari ensemble, creando sinergie tra musicisti su entrambi i lati dell’oceano Atlantico. Turner è uno dei protagonisti della scena musicale internazionale che ha contribuito a ridefinire il linguaggio delle percussioni contemporanee.

La nuova stagione di Area Sismica è realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Forlì, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Emilia-Romagna Music Commission, Art Bonus, Fondazione Masini e Liceo Musicale ‘Canova’. L’ingresso ad Area Sismica (via le Selve 23, località Ravaldino in Monte) è riservato ai soci Arci. Il biglietto per il concerto è in vendita al prezzo di 20 euro. Per informazioni: www.areasismica.it.

Valentina Paiano