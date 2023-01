Area Sismica, c’è il trio Mopcut

Per la rassegna ‘Musiche extra – ordinarie’, oggi alle 18 ad Area Sismica si terrà il concerto dei ‘Mopcut’, ovvero (nella foto) Lukas König (batteria, elettroniche), Audrey Chen (voce, elettroniche) e Julien Desprez (chitarra elettrica). Cos’è il Mopcut? Uno stile di suono di media lunghezza che copre la testa e le orecchie con un colpo verticale e un’onda orizzontale. Una volta ottenuto il suono complessivo, si ricorre al trimming per ottenere il minimalismo o il massimalismo, a seconda dei casi. L’improvvisazione, il suono e i beat elettronici funzionano bene come sottofondo per il mopcut. I Mopcut hanno come obiettivo proprio la costruzione di suoni che avvolgano gli ascoltatori e abbiano un impatto altrettanto intenso tanto sulle orecchie quanto sull’occhio interno: così descrivono il loro progetto in trio, che ha celebrato la sua prima al Donaufestival di Krems (in Austria) nel 2018. Biglietto 15 euro (con tessera Arci)