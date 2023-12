Area Sismica, concerto al buio con le percussioni di Malatesta

Alle 18 ad Area Sismica, va in scena uno degli eventi più suggestivi degli ultimi anni, un concerto al buio per vivere l’emozione della musica del percussionista Enrico Malatesta, senza le distrazioni che l’occhio umano può suscitare. Lo spettacolo è in collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi e ipovedenti di Forlì-Cesena, i suoi volontari si occuperanno di accogliere e guidare il pubblico all’interno della sala concerti immersa nel buio. Enrico Malatesta porterà gli spettatori a esplorare la relazione tra suono, spazio e movimento e la vitalità dei materiali con particolare attenzione alle superfici; non solo percussioni ma anche frammenti cadenti e campane, in una continua attività di ricerca volta a estendere le possibilità soniche degli strumenti. Oltre ai progetti personali è attivo anche come interprete di repertorio solista del ‘900, che comprende partiture grafiche e di notazione non tradizionale di compositori come John Cage, Morton Feldman e tanti altri. Lavora, inoltre, regolarmente in duo con i percussionisti Christian Wolfarth e Seijiro Murayama, con il trio elettroacustico ‘Tilde’ ed è membro fondatore di Gluck, ensemble di percussioni. Tra il 2007 e il 2013 ha lavorato come musicista di scena per Teatro Valdoca e Mariangela Gualtieri, ma non si ferma solo a esperienze nazionali, infatti, presenta il proprio lavoro in Canada, Brasile, Corea del Sud e Giappone partecipando a importanti festival di musica contemporanea e di arti performative. Per prenotazioni: info@areasismica.it. Biglietti: 15 euro (posti limitati). Area Sismica (via le Selve, 29 località Ravaldino in Monte) è un circolo Arci e l’ingresso è riservato ai soci.

v.pa.