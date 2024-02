Area Sismica, concerto del trio Rabbia, Thieke e Broitmann. E workshop di quest’ultimo

Ad Area Sismica domani (ore 18) appuntamento con il trio composto da Michele Rabbia (nella foto, percussioni ed elettronica), Michael Thieke (clarinetti) ed Eric Broitmann (synth modulari). L’evento fa parte della rassegna ‘Musica Inaudita’ proposta dallo stesso circolo Arci di Ravaldino in monte (via Le Selve), centro di riferimento della musica contemporanea e d’avanguardia. Questi tre talentuosi musicisti collaborano insieme per la prima volta.

Michele Rabbia è autore di memorabili performance in solo, grazie al suo interesse per la musica improvvisata, e ha suonato in Italia e all’estero. Michael Thieke, residente a Berlino, esplora le minuzie del suono, del timbro e del rumore. Eric Broitmann è compositore ed esecutore di musica elettroacustica. Le sue composizioni sono state eseguite in vari eventi e festival. L’ingresso all’evento costa 15 euro; per gli studenti iscritti agli istituti musicali è ridotto a 10.

Già oggi intanto, dalle 14 alle 18, Eric Broitmann terrà ad Area Sismica un workshop con l’obiettivo di condividere un percorso di trasposizione del gesto concreto in improvvisazione, un approccio essenziale all’ascolto che nasce dalla storia dell’acusmatica. Il workshop è rivolto a musicisti anche non professionisti (quota di partecipazione 25 euro, info: 346.4104884 o info@areasismica.it).

a. m.