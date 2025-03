Area Sismica, dopo 30 anni torna Pierre Bastien

Dopo oltre trent’anni dalla sua ultima esibizione a Forlì, il polistrumentista Pierre Bastien fa ritorno all’Area Sismica per un evento imperdibile. Il 12 marzo alle 21 nell’ambito della rassegna ‘Musica Inaudita’, il compositore francese porterà in scena il suo nuovo set intitolato ‘Mutes alive’. L’artista è un geniale inventore di macchine sonore, vere e proprie orchestre realizzate con pezzi del meccano, ingranaggi, motori di vecchi giradischi, ventole, molle e oggetti vari. Queste ‘sculture’ sono in grado di rievocare il suono di strumenti tradizionali come, ad esempio, il liuto cinese o il bendir marocchino, ma anche di richiamare le strutture ritmiche della musica elettronica.

Bastien è stato definito dal The Guardian lo "scienziato pazzo della musica": dagli Ottanta a oggi ha costruito un corpus discografico imponente, che vanta collaborazioni importanti come Pascal Comelade, Robert Wyatt e pubblicazioni con etichette di culto, tra cui la Rephlex di Aphex Twin e la Morphine di Rabih Beaini. Le performance dal vivo del compositore sono arricchite dalle frasi di tromba che esegue insieme ai suoi marchingegni e alle immagini proiettate alle sue spalle, in una sorta di gioco di ombre cinesi che rievoca il cinema delle origini.

L’ingresso ad Area Sismica (via Le Selve, 23 località Ravaldino in Monte) è riservata ai soci Arci. Il biglietto è disponibile al prezzo di 10 euro, ridotto a 5 per gli studenti degli istituti musicali. Per maggiori informazioni: www.areasismica.it.