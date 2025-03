Area Sismica, ecco Emanuele Parrini

Area Sismica torna a essere palcoscenico d’eccezione per la musica d’avanguardia con un nuovo appuntamento della rassegna ‘Musiche Extra-Ordinarie’.

Domani alle 18 il locale ospiterà l’Emanuele Parrini Quintet, con il nuovo progetto ‘Animal Farm’. La formazione è composta da Emanuele Parrini al violino, Piero Bittolo Bon al flauto e sax baritono, Domenico Caliri alla chitarra, Giovanni Maier al contrabbasso e Andrea Melani alla batteria. L’ensemble propone un viaggio musicale che affonda le radici nella tradizione del jazz, contaminandola con numerose influenze provenienti dalla musica popolare e dal blues.

Nato nel 2012 come quartetto, il gruppo ha calcato i palchi di importanti festival internazionali, e pubblicato due album: ‘The Blessed Prince’ (2016) e ‘Digging’, ‘Reflections on Jazz and Blues’ (2020), quest’ultimo realizzato con la partecipazione del cornettista americano Taylor Ho Bynum.

Il progetto ‘Animal Farm’ nasce dalla riflessione sul potere e sulle sue dinamiche, ispirandosi all’omonimo e celebre romanzo di George Orwell. Le composizioni sono caratterizzate da melodie asciutte e cambi frequenti di atmosfera, la musica è spigolosa, scura, a tratti dolente, e si alternano parti più strutturate a momenti liberi in assenza di tempo.

Questo lavoro si inserisce in un percorso artistico che ha visto Parrini esplorare tematiche di impegno politico e letterario, come nei precedenti album realizzati da solista e intitolati ‘1974 Io So, Damn If I Know’, ‘Congo Evidence’, per cui ha collaborato con il poeta e rapper afroamericano Sadiq Bey e ‘Live in Sant’Annarresi 2013’ insieme allo scrittore e critico musicale statunitense Amiri Baraka.

Area Sismica (via le Selve 23 località Ravaldino in Monte) è un circolo Arci e l’ingresso è riservato ai soci. Per assistere al concerto di Emanuele Parrini Quintet il biglietto d’ingresso ha un costo di 15 euro, con una riduzione a 10 per gli studenti degli istituti musicali.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.areasismica.it.

v. p.