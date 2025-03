Area Sismica, il ritorno del trio The Outskirts

Area Sismica si prepara ad ospitare un nuovo evento musicale: oggi alle 18 il trio The Outskirts salirà sul palco del locale forlivese per l’ultimo appuntamento della stagione 2024–25. Il gruppo è composto da Dave Rempis al sax, Ingebrigt Håker Flaten al contrabbasso e Frank Rosaly alla batteria. Dopo quindici anni di separazione, The Outskirts si riuniscono per una serie di concerti che promettono di riportare in scena la connessione musicale che li ha resi un punto di riferimento nel mondo dell’improvvisazione jazzistica.

Il trio, nato nel 2006 durante il periodo di residenza di Flaten a Chicago, ha lasciato un’impronta indelebile nella scena musicale prima di intraprendere strade diverse. La loro alchimia sonora, ora di nuovo in azione, si distingue per un perfetto equilibrio tra energia e raffinatezza cameristica.

L’occasione è particolarmente significativa: il sassofonista Dave Rempis celebra il suo 50° compleanno con un tour europeo che lo vede impegnato in diverse formazioni, ma proprio con The Outskirts riafferma una delle sue collaborazioni più emblematiche. Rempis ha lavorato con artisti del calibro di Peter Brötzmann, Hamid Drake e Joe McPhee, portando avanti una ricerca continua tra avanguardia e tradizione. Al suo fianco, Ingebrigt Håker Flaten, tra i contrabbassisti più versatili del panorama internazionale. Fondatore del quintetto Atomic e del trio The Thing, ha esplorato contaminazioni sonore che spaziano dal free jazz all’hip-hop con il gruppo texano-norvegese The Young Mothers. Infine, Frank Rosaly, batterista di origine portoricana, noto per le sue ricerche tra acustica ed elettronica. Tra le sue più note collaborazioni c’è quella con Joshua Abrams nella band di culto Natural Information Society.

Ricordiamo che Area Sismica (via le Selve, 23 località Ravaldino in Monte) è un circolo Arci e l’ingresso agli eventi è riservato ai soci. Il biglietto per il concerto dei The Outskirts è disponibile a 20 euro, con tariffa ridotta a 10 euro per gli studenti degli istituti musicali. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito www.areasismica.it.

v. p.