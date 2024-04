Area Sismica, premio per il jazz

Area Sismica, famoso live club forlivese, ha vinto il bando jazz della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura. Il locale ha superato altri duecento partecipanti, classificandosi al primo posto, ed è stato premiato per le finalità di promozione e valorizzazione della musica jazz. È il giusto riconoscimento per un locale che si focalizza sul jazz contemporaneo, ma anche sulle avanguardie, sull’improvvisazione. "Essere premiati come primi in assoluto in Italia dal Ministero anche per il jazz è una soddisfazione enorme", commenta il direttore artistico di Area Sismica, Ariele Monti, "visto che tra i 204 partecipanti a livello nazionale al bando, e tra quelli selezionati come vincitori, ci sono realtà importantissime e festival storici". E aggiunge: "Il fatto che il nostro approccio al jazz sia stato capito e valorizzato è davvero una bella soddisfazione".

a.m.