Area Sismica riparte con le chitarre di Pilia

di Sofia Nardi

Il 2023 di Area Sismica si preannuncia ricco di eventi, in piena continuità con un 2022 denso di date che ha segnato il vero ritorno al palco dopo le restrizioni pandemiche. La stagione si apre oggi alle 18 (ingresso 15 euro con tessera associativa) con un quartetto inedito, che nasce proprio tra le mura del locale di via le Selve, dall’idea di Stefano Pilia di tradurre per quattro chitarre il suo fortunato album ’Spiralis Aurea’ – uscito per l’etichetta milanese Die Schachtel nel marzo 2022 –, a seguito dell’ascolto del gruppo tellKujira (quest’ultimo nato per volontà di Area Sismica nel 2021), da cui, infatti, provengono Francesco Diodati e Stefano Calderano, ai quali si affianca Alessandra Novaga. Anche in questo caso, come per tellKujira, i quattro chitarristi hanno fatto un periodo di residenza nel locale forlivese per affinare la versione espansa di Spiralis Aurea.

"Spiralis aurea – spiega Pilia – è un insieme di composizioni a quattro parti concepite per organici variabili o non specificati. Le idee generative mirano a realizzare forme musicali i cui principi strutturali e formali siano determinati da numeri e rapporti di particolari serie numeriche, da certa numerologia e da figure geometriche di particolare rilevanza simbolica".

"Il 2022 – commenta il direttore artistico di Area Sismica Ariele Monti – ha visto per noi un aumento significativo del pubblico dopo il periodo difficile del Covid. In particolare abbiamo visto consolidarsi la presenza tra il pubblico di un buon numero di giovanissimi, parliamo di ragazzi di 20 o 25 anni, che non rinunciano a partecipare nemmeno agli eventi più di nicchia. Da un bel po’ di tempo non sentivo l’atmosfera che abbiamo assaporato in questi mesi". Ora è già pronto il piano per l’anno appena cominciato: "Avremo diverse date uniche – prosegue Monti – e un gran numero di artisti internazionali. Tra le novità del 2023 ci sarà una nostra inedita presenza in riviera, infatti durante l’estate Area Sismica si sposterà al bagno Lupo di Lido di Savio. Dopo l’estate torneremo con il nostro festival Forlì Open Music che si terrà, come sempre, in via Le Selve, in attesa – speriamo – di poter fruire del nuovo auditorium in viale della Libertà: un luogo che, con la sua ottima acustica, ci consentirebbe di migliorare ancora l’offerta". Tra le prossime date in cartellone, domenica 22 gennaio, sempre alle 18, il live dei Mopcut, e poi ancora, il 19 febbraio, la tromba portoghese di Joao Almeida, per proseguire il 5 marzo con il Luìs Vicente quartet. Il programma completo sul sito areasismica.it.