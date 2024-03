Area Sismica, ’Sacred Habits’ con Luca Perciballi

Oggi pomeriggio alle 18 sul palco di Area Sismica andrà in scena l’ultimo concerto della stagione: arriva Luca Perciballi con ’Sacred Habits’, performance per chitarra sola e oggetti. Perciballi è un chitarrista, compositore e musicista elettroacustico. Il suo lavoro prende corpo dalla pratica esecutiva strumentale, estendendosi anche alla composizione tradizionalmente intesa. Oltre alla produzione solistica, Perciballi è leader di Organic Gestures, e ha collaborato con molte delle principali figure della scena jazzistica e improvvisativa. Il suo nuovo progetto solista si inserisce nell’ambito di una sperimentazione sonora decennale: corpo, oggetti, spazio e suono compongono un teatro possibile per un solo artista. Ne scaturisce un continuum di rumori, melodie arcaiche, poliritmi che viene proposto di volta in volta secondo differenti chiavi di lettura acustica: dalla piena amplificazione elettrica passando per il suono acustico puro, non mediato fino ad arrivare al suono di speaker preparati con diversi oggetti.

Il concerto fa parte della Rassegna ’Musiche Extra-Ordinarie’. L’ingresso costa 10 euro, ma per gli studenti iscritti agli istituti musicali è ridotto a 8. Info: www.areasismica.it. Area Sismica è un circolo Arci. L’ingresso è riservato ai soci.

Alessandro Mambelli