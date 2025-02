Area Sismica, spazio all’improvvisazione

Un viaggio sonoro tra improvvisazione e arte visiva andrà in scena oggi alle 18 ad Area Sismica con i ‘There Lives What Has No Name’, per la rassegna ‘Musiche extra-ordinarie’. L’evento vedrà protagonisti musicisti internazionali, ognuno con un approccio distintivo all’improvvisazione.

Il sassofonista e compositore Antonio Raia, noto per la sua ricerca interdisciplinare, guiderà la performance con una conduction. L’artista dal 2021 è impegnato anche nel mondo del cinema come autore di colonne sonore e a teatro, dal 2023, con lo spettacolo di acustico e di danza ‘Mercurio’. Accanto a lui sul palco il percussionista e sound designer Walter Forestiere, poliedrico compositore attivo nel panorama della musica sperimentale, capace di fondere anche le pratiche visuali come fotografia e disegno. Il quintetto conta anche la presenza del batterista giapponese Makoto Sato, veterano delle pratiche d’improvvisazione e punto di riferimento del free jazz internazionale. Completa la formazione l’americano Chris Corsano, descritto da The Wire Magazine come "il batterista più sfrenatamente energetico e creativo nel free jazz odierno". Ha lavorato con alcuni dei più grandi esponenti contemporanei del jazz, come Joe McPhee e Paul Flaherty, e del rock, tra cui Sir Richard Bishop e Bill Orcutt. Non solo, ha collaborato con Björk per il suo album e tour mondiale ‘Volta’.

A rendere ancora più immersiva l’esperienza ci sarà anche l’artista visivo Roberto-C, che contribuirà con i suoi disegni, intrecciando il linguaggio visivo con quello acustico in un dialogo sinestetico.

L’evento si svolgerà nei locali di Area Sismica (via le Selve, 23 località Ravaldino in Monte), spazio noto per la sua selezione artistica d’avanguardia. L’ingresso è riservato ai soci Arci, al costo di 15 euro, ridotto a 10 per gli studenti degli istituti musicali. Per informazioni: www.areasismica.it.

Valentina Paiano