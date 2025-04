"Area verde incolta e trascurata"

"Quest’area è particolarmente trascurata e sporca. Hanno rimosso le panchine vicino al parchetto a causa del bivacco e dell’immondizia abbandonata, ma basterebbe installare dei bidoni più capienti. Togliere le sedute non risolve il problema del degrado. Spesso si tratta solo di persone senza una casa, che non sanno dove andare perché non hanno niente". Ines Furgani, 84 anni disegnatrice di moda e artista, vive a pochi passi dal piazzale. "Anche il giardino sul retro è lasciato molto a sé stesso. Le aree verdi sono belle ma bisogna anche mantenerle e curarle – spiega mentre passeggia con il suo cane tra l’erba incolta –. Il degrado non chiama ordine: è un dovere di tutti tenere pulita la zona".