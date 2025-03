Aree montane, 5 milioni in arrivo. Ecco i progetti a cui sono destinati

La Regione conferma il suo impegno per il rilancio delle aree interne e montane, approvando un primo pacchetto di investimenti che supera i 5 milioni e mezzo, destinati a progetti strategici per lo sviluppo dell’Appennino Forlivese e Cesenate. Grazie alle risorse della Strategia Territoriale per le Aree Montane e Interne (Stami), saranno finanziati interventi che puntano a rafforzare la coesione sociale, promuovere il turismo sostenibile, valorizzare il patrimonio culturale e migliorare la qualità della vita delle comunità locali. Il secondo pacchetto è in corso di approvazione per un valore complessivo di entrambi i provvedimenti di 12 milioni.

Spiegano i consiglieri regionali del Pd Francesca Lucchi, Daniele Valbonesi e Valentina Ancarani: "Questi rappresentano un segnale concreto di attenzione verso le nostre montagne. Sostenere l’Appennino significa creare le condizioni affinché le persone non solo restino, ma possano anche scegliere di trasferirsi qui, attratte da un ambiente di qualità e da opportunità concrete di crescita".

L’intervento copre diversi Comuni del territorio, con progetti mirati che spaziano dalla riqualificazione di piazze e centri storici al potenziamento delle infrastrutture turistiche. Sette nel Forlivese i comuni beneficiati e due nel Cesenate. A Rocca San Casciano vanno 500mila euro per consolidare e restaurare il Castellaccio; a Civitella di Romagna 461mila euro per la rigenerazione dei portici e della piazza principale, oltre alla realizzazione come comune capofila della Comunità Digitale dell’Appennino, un progetto che, con 765mila euro, mira a ridurre il divario digitale e a promuovere nuove forme di aggregazione sociale e imprenditoriale in tutti i Comuni della Stami. Galeata, con 455mila, vedrà la nascita di una struttura ricettiva legata al turismo universitario, mentre a Portico e San Benedetto verrà sviluppato l’HUBworking Portinari (storico palazzo di Beatrice Portinari, la donna cantata da Dante), uno spazio pensato per il lavoro agile e la formazione professionale. Premilcuore (450mila), Santa Sofia (495mila) e Tredozio (450mila) riqualificheranno immobili pubblici, creeranno nuovi spazi di aggregazione e di valorizzazione del turismo naturalistico e culturale.

"Lavoreremo affinché la Regione promuova un Patto per la Montagna, – concludono Lucchi, Valbonesi e Ancarani – che metta insieme investimenti, politiche per il lavoro e accesso al credito, garantendo alle aree montane e interne un futuro di crescita e opportunità".

Quinto Cappelli