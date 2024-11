Aree verdi, soldi finiti?: "Erba altissima in città": "Pronti ad intervenire"

A puntare il dito sul problema degli sfalci, con una nota a firma di Alessandro Gasperini, è il gruppo consigliare del PD, evidenziando una criticità che molti cittadini avevano già notato da qualche tempo: "È sotto gli occhi di tutti il disastroso stato del verde nella nostra città. Parchi e spazi urbani sono ormai invasi da erba altissima, che non li rende fruibili e rischia di danneggiare in modo permanente i marciapiedi". Gasperini prosegue: "Nelle scorse settimane, le consigliere Massa e Cattani hanno incalzato l’amministrazione chiedendo conto della situazione, ma hanno ricevuto risposte sempre inadeguate". L’accusa di Gasperini, poi, si fa puntuale e riguarda nello specifico i fondi destinati agli sfalci: "Abbiamo scoperto che i soldi stanziati a bilancio per la manutenzione del verde, ovvero 1.234.339,22 euro, sono stati completamente esauriti questa estate. Nelle ultime variazioni di bilancio presentate inoltre non c’è traccia di un ulteriore investimento nella cura del verde e questo significa che la situazione non migliorerà presto, con buona pace di chi non riesce a usufruire di parchi, sgambatoi e marciapiedi". La nota si conclude insinuando che la spesa extra dei mesi scorsi sia dovuta alle amministrative di giugno: "I soldi pubblici sono sacri e riteniamo gravissimo che questa amministrazione li abbia spesi per fini elettorali, volendo a tutti i costi prati inglesi alle porte delle elezioni. Quei prati sono costati cari ai cittadini, che ora invece vedono il verde pubblico nel degrado e nell’incuria più totali".

La polemica è "pretestuosa", secondo l’assessore al verde Giuseppe Petetta che, però, riconosce una parte di verità: "Sì, è vero che ci sono stati dei ritardi e che in certe aree della città l’erba è più alta del dovuto, ma è inesatto dire che sono finiti i soldi". Di fatto i fondi sarebbero effettivamente terminati, "ma stiamo preparando una variazione di bilancio. Le variazioni di bilancio sono uno strumento normale che va a regolare gli stanziamenti in corso d’opera, non c’è nulla di eccezionale". Petetta nega anche che gli sfalci abbiano subito uno stop: "Sono comunque sempre proseguiti, secondo un calendario che prevede precise priorità: con l’avvio dell’anno scolastico, ad esempio, ci siamo concentrati sugli sfalci vicino alle scuole. Nelle prossime settimane passeremo anche ai marciapiedi".

Sofia Nardi