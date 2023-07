Arena Eliseo, 10 biglietti Stasera c’è il film su Troisi

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa dell’arena Eliseo a partire dalle 21. In cartellone questa sera c’è Laggiù qualcuno mi ama. Il film diretto da Mario Martone, è un documentario incentrato su Massimo Troisi, che tramite contenuti inediti e una raccolta di testimonianze di colleghi e amici dell’attore racconta il suo genio. Il mito di Troisi, una figura sempre rimasta viva nell’immaginario del cinema italiano, si rianima nello scorrere delle immagini su quel grande schermo che gli ha dato la gloria, grazie al lavoro di Martone, suo amico e ammiratore, e di Anna Pavignano, compagna di Troisi nella sfera privata e professionale. Domani c’è Empire of Light, di Sam Mendes, storia d’amore ambientata nell’Inghilterra degli anni Ottanta e che ruota attorno a un vecchio e meraviglioso cinema, sito sulla costa meridionale inglese. Racconta la storia di due persone: la prima è Hilary (Olivia Colman), una donna che gestisce il cinema, che vive da sola e deve fare i conti con la sua salute mentale e la depressione. Il secondo è Stephen (Michael Ward), un nuovo e giovane dipendente, che sogna di fuggire da questa cittadina provinciale in cui deve affrontare avversità quotidiane. Sabato tocca ad Air - La storia del grande salto. Il film diretto da Ben Affleck, racconta l’incredibile e rivoluzionaria partnership tra un giovane Michael Jordan e la nascente divisione dedicata al basket della Nike, capace di rivoluzionare il mondo dello sport, quanto la cultura contemporanea, con il lancio del marchio Air Jordan. Domenica tocca a Il corsetto dell’Imperatrice, di Marie Kreutzer. Protagonista è l’Imperatrice Elisabetta d’Austria, meglio conosciuta come Principessa Sissi (Vicky Krieps). Nota per la sue bellezza e grande fonte d’ispirazione per la moda del tempo, Sissi sta per compiere 40 anni e, considerata già anziana nella sua epoca, inizia a essere ossessionata da un grande timore, ovvero che l’avanzare dell’età le porti via la bellezza. Lunedì ecco Indiana Jones e il quadrante del destino, diretto da James Magold, che vede Harrison Ford vestire ancora una volta i panni dell’avventuroso archeologo Indiana Jones alle prese con una nuova missione. Martedì è il turno di Tre di troppo, di e con Fabio De Luigi. Marco (Fabio De Luigi) e Giulia (Virginia Raffaele) hanno deciso di non avere bambini, ma un giorno, senza alcun motivo i due si svegliano con la casa invasa da tre bambini di 10, 9 e 6 anni. Mercoledì è in cartellone Non così vicino. Tom Hanks interpreta Otto, vicino di casa scorbutico e problematico, il cui cuore si farà toccare dall’affetto di una famiglia speciale.