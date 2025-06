Arena Eliseo, al via l’attesa stagione. Cinema e incontri sotto le stelle

Prenderà il via domani ‘Estate Cinema 2025’, la storica rassegna cinematografica ospitata all’Arena Eliseo, un’oasi verde affacciata su corso della Repubblica (e da quest’anno anche nella sala 3 della Multisala Astoria). Un’estate di grande cinema, promossa in collaborazione con Fice Emilia-Romagna, Europa Cinema, con il sostegno della Regione, e aderente anche nel 2025 all’iniziativa nazionale ‘Cinema revolution’, che consente di vedere film italiani, europei e britannici al prezzo scontato di 3,50 euro, ogni sera alle 21.30. Tra gli elementi salienti della rassegna, che propone alcuni dei titoli più apprezzati della passata stagione e classici del cinema, c’è la promozione del cinema italiano con il progetto ‘Accadde domani’, poi incontri con autori e protagonisti. Il primo appuntamento è stasera con ’Il sale della terra’, documentario di Wim Wenders e Juliano Ribeiro Salgado. Poi, domani sera, ecco ’Fuori’, di Mario Martone. Si prosegue ancora domenica con ’FolleMente’, di Paolo Genovese. Tra gli eventi salienti, il regista Antonio Pisu sarà presente per raccontare il suo film ‘Tornando a Est’ nei giorni 29 giugno e 19 agosto, con una serata speciale con autori e produttori il 22 luglio.

Il 3 luglio, grazie alla collaborazione con il Consorzio Solidarietà Sociale, interverrà Sofia Assirelli, sceneggiatrice di ‘La vita da grandi’. Il 25 luglio la scuola di filosofia Praxis presenterà una lettura filosofica di ‘Dogville’ di Lars Von Trier, a cura di Rocco Ronchi. Il maestro danese sarà omaggiato anche il 5 agosto con ‘Le onde del destino’ e il 12 agosto con ‘Dancer in the dark’. Non mancheranno le proiezioni di capolavori restaurati dalla Cineteca di Bologna: il 20 agosto ‘Il cielo sopra Berlino’ di Wim Wenders e il 24 agosto omaggio a Federico Fellini con ‘8½’. Continua anche la collaborazione con Sunset, Tiresia e la rivista ‘Billy’: i tre partner, rappresentati da Matteo Lolletti, selezioneranno alcuni titoli del cartellone, che saranno presentati e promossi direttamente in sala la sera della proiezione. I dettagli e le date di questa ‘rassegna nella rassegna’ saranno annunciati a breve. Quest’anno la Multisala Astoria si unisce alla programmazione estiva: la sala 3 ospiterà una rassegna di seconde visioni. Ogni tre giorni nuovi titoli tra i migliori della stagione 2024/25, al prezzo speciale di 6,50 euro. Le altre sale della multisala continueranno con la normale programmazione in prima visione fino alla pausa estiva. Programma completo e aggiornamenti:www.cinemasaffi.com e www.cinemaastoria.it