Arena Eliseo, stasera c’è ’Eden’. In omaggio per dieci lettori

Il film in cartellone questa sera è Eden, diretto da Ron Howard. Il film si svolge alle Galapagos dove un gruppo di persone si è stabilito nel tentativo di fuggire dalla civiltà e riscoprire una nuova esistenza più autentica. Il dottor Friedrich Ritter e sua moglie Dora Strauch (Jude Law e Vanessa Kirby), due europei idealisti e anticonformisti, decidono di abbandonare la Germania nel 1929, rinnegando anche i valori borghesi e la società industrializzata, convinti che stiano distruggendo quella che è la vera natura dell’umanità. I due si trasferiscono su un’isola disabitata, ma quella solitudine che hanno tanto cercato in un angolo remoto e incontaminato del mondo, al tempo quasi sconosciuto, non durerà a lungo. I primi a raggiungerli sono Margaret e Heinz Wittmer (Sydney Sweeney e Daniel Brühl), seguiti poi dalla baronessa Eloise Bosquet de Wagner Wehrhorn (Ana de Armas), una figura enigmatica e carismatica, accompagnata dai due suoi amanti, un servitore ecuadoriano e con l’intenzione ambiziosa di aprire un hotel di lusso sull’isola.

Domani, invece, c’è Itaca-Il ritorno, di Uberto Pasolini. Ulisse (Ralph Fiennes) fa ritorno nella propria patria, Itaca. Partito per combattere la guerra di Troia vent’anni prima. Il questi lunghi decenni il suo regno, però, è cambiato molto e ancora di più la sua dimora, dove la sua amata Penelope (Juliette Binoche) si ritrova intrappolata, a causa dell’invasione dell’abitazione dei suoi pretendenti, decisi a farle pressione sulla scelta del nuovo marito.

Sabato è il turno di FolleMente, di Paolo Genovese che racconta la storia di un primo appuntamento, quello tra Lara (Pilar Fogliati) e Piero (Edoardo Leo). Ognuno di loro è guidato dalle proprie personalità che in scena diventano personaggi in carne e ossa. Piero si barcamena tra la razionalità del professore (Marco Giallini), il romanticismo e la sensibilità di Romeo (Maurizio Lastrico), il disincantato cinismo di Valium (Rocco Papaleo) e la passione travolgente di Eros (Claudio Santamaria); Lara, invece, è scossa dalle decisioni prese dalla forte e determinata Alfa (Claudia Pandolfi), dalla dolce e sentimentale Giulietta (Vittoria Puccini), dalla imprevedibile Scheggia (Maria Chiara Giannetta) e dall’intrigante Trilli (Emanuela Fanelli).

Domenica ecco I Fantastici 4: Gli Inizi. Il film diretto da Matt Shakman, segna il ritorno sul grande schermo del celebre gruppo di supereroi, composto da Reed Richards, alias Mister Fantastic (Pedro Pascal), Susan Storm, la Donna Invisibile (Vanessa Kirby), Johnny Storm, ovvero la Torcia Umana (Joseph Quinn) e Ben Grimm, la Cosa (Ebon Moss-Bachrach). I quattro scienziati, in seguito a una delicata missione spaziale condotta al limite delle possibilità umane, acquisiscono poteri straordinari che li trasformano nella cosiddetta Prima Famiglia Marvel.

Lunedì va in scena il film di animazione Elio che racconta la storia di un bambino di undici anni che ha difficoltà a integrarsi con gli altri e spesso si rifugia nel proprio mondo immaginario. Grande appassionato dello spazio, è affascinato dagli alieni e desidera più di ogni altra cosa essere rapito da loro.

Martedì, invece, c’è Tornando a Est di Antonio Pisu, dove ritroviamo i tre amici Pago, Rice e Bibi (Lodovico Guenzi, Matteo Gatta e Jacopo Costantini), i quali, dopo il precedente viaggio in Romania, questa volta partono alla volta di Sofia.

Mercoledì sul grande schermo va in scena un classico intramontabile: Il cielo sopra Berlino di Wim Wenders, con Bruno Ganz e Peter Falk. La pellicola sarà proiettata in versione restaurata.