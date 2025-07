Arena Eliseo, una serata speciale. Ospite d’onore Sofia Assirelli

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa dell’arena Eliseo in tempo per l’inizio delle proiezioni, alle 21. Questa sera è in programma un evento speciale: la sceneggiatrice forlivese Sofia Asirelli presenterà il film ‘La vita dei grandi’, di Greta Scarano, di cui ha realizzato la sceneggiatura. L’evento è organizzato in collaborazione con il Consorzio di solidarietà sociale e le organizzazioni partners per la promozione dell’inclusione delle persone con disabilità. Il film vede protagonista Irene (Matilda De Angelis), una giovane donna che vive a Roma, lontana dalla città in cui è nata, Rimini, e da un passato che ha cercato di lasciarsi alle spalle. La sua routine viene interrotta quando sua madre le chiede di tornare per qualche giorno e occuparsi del fratello maggiore, Omar (Yuri Tuci), un ragazzo autistico con un sogno ben preciso: diventare indipendente. Il rapporto tra i due non sarà subito semplice, ma aprirà entrambi a possibilità inattese.

Venerdì è il turno di ’La casa degli sguardi’, di e con Luca Zingaretti che racconta la storia di Marco, un ventenne che vive con il padre e che ha perso la madre da poco. Marco ha una grave dipendenza dall’alcol e dalle droghe, che peggiora di giorno in giorno che riuscirà a superare in un unico modo: spendendosi per chi ha bisogno. Sabato, invece, c’è ’Una notte a New York’, di Christy Hall. Il film si svolge a bordo di un taxi. Una giovane donna (Dakota Johnson) sale sull’auto guidata da Clark (Sean Penn) che dall’aeroporto JFK di New York la deve portare a Manhattan. I due iniziano una conversazione leggera, sembrano le solite chiacchiere superficiali che si fanno tra tassista e cliente, ma lungo il viaggio la conversazione sembra prendere forma e spessore, i due si sentono liberi di affrontare temi importanti e molto personali per poi diventare intimi.

Domenica comincia la collaborazione tra arena e le associazioni culturali Sunset, Tiresia e Billy, che, nel corso della stagione, sceglieranno dei film da proiettare e presentare. In cartellone, in questo caso, c’è ’Parthenope’, di Paolo Sorrentino, il quale ha voluto raccontare Napoli personificandola in una giovane donna della quale segue la vita.

Lunedì andrà in scena ’Il ragazzo dai pantaloni rosa’, di Margherita Ferri, ispirato alla vera storia dell’adolescente Andrea Spezzacatena (Samuele Carrino) e di sua madre Teresa (Claudia Pandolfi). Il ragazzo si tolse la vita il 20 novembre 2012, dopo mesi di crudeli persecuzioni da parte dei compagni. Il suo è il primo di una lunga serie di suicidi causati dal cyberbullismo in Italia. Martedì tornano Sunset, Tiresia e Billy che propongono ‘Berlinguer - La grande ambizione’: Elio Germano interpreta Berlinguer e ne ripercorre gli ultimi cinque anni di vita e carriera politica, tra tensioni e scelte difficili. Mercoledì tocca a ’L’orchestra stonata’, di Emmanuel Courcol. Thibaut (Benjamin Lavernhe) è un famoso direttore d’orchestra la cui vita cambia radicalmente quando scopre di avere una grave forma di leucemia. L’unico modo per salvarsi è il trapianto di midollo osseo, ma trovare un donatore compatibile non è semplice. Proprio a causa della scoperta della malattia, Thibaut viene a conoscenza di essere stato adottato. Un donatore perfettamente compatibile sembra essere suo fratello biologico che non ha mai conosciuto...