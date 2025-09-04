Arena estiva, un successo. Oltre 14mila spettatori

Si è conclusa da qualche giorno ‘Arena Forlì – Rocca di Caterina Estate’, la sesta edizione della rassegna estiva che si è definitivamente consolidata nel cuore dei forlivesi, collezionando 14.406 ingressi complessivi nei 60 appuntamenti che hanno animato la location d’eccezione, allestita come un vero e proprio salotto sotto le stelle in pieno centro storico, dall’11 giugno al 31 agosto. Dal pianoforte del maestro Ramin Bahrami allo Shakespeare romagnolo di Denis Campitelli, dal monologo poetico di Roberto Mercadini alla comicità di Sgabanaza, passando per i concerti tributo ai grandi della musica italiana e internazionale come i Queen, Rino Gaetano, Renato Zero, i Beatles e Mina, l’estate della Rocca ha offerto un programma variegato e adatto davvero a tutti i gusti e a tutte le età, arrivando, domenica scorsa, alla conclusione con una serata all’insegna delle hit più iconiche degli anni 2000. Dalla musica allo spettacolo, il tabellone degli eventi ha ancora una volta richiamato attorno all’area da 300 posti a sedere e con un impianto acustico tecnologicamente all’avanguardia molte associazioni culturali del territorio, grazie al sostegno dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Forlì, con il contributo della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.

"I numeri di quest’ultima edizione ci dimostrano come l’Arena estiva presso la Rocca di Ravaldino sia diventata un appuntamento fisso nell’agenda estiva dei nostri cittadini, un luogo identitario per le associazioni culturali del territorio che sono le vere protagoniste del tradizionale cartellone di musica, spettacoli, teatro, incontri – conferma il vicesindaco con delega alla cultura Vincenzo Bongiorno –. Il ricco programma di eventi di quest’estate ha proposto vari generi e un calendario di oltre 60 serate, molte delle quali ad ingresso libero, per una cultura alla portata di tutti, inclusiva e intergenerazionale. Grazie a tutto il personale del servizio cultura per la professionalità e il lavoro svolto in questi mesi, al servizio lavori pubblici e a quello verde e infrastrutture – conclude Bongiorno –, e grazie anche ai soggetti organizzatori e alle associazioni partecipanti per la qualità delle iniziative".

s.v.