Argini e fiumi, 14 cantieri aperti "Fondi anticipati dalla Regione"

Si lavora in 14 cantieri nel territorio di Forlì-Cesena, per ripristinare arginare e sistemare il letto dei fiumi. Si tratta di interventi di somma urgenza per i quali la Regione Emilia-Romagna ha stanziato 13 milioni e 600mila euro. È la parte che riguarda il nostro territorio degli 80 cantieri (per 116 milioni di euro) per tutte le aree colpite dal maltempo di maggio che fanno parte del pacchetto di 400 milioni per opere segnalate "come assoluta priorità al governo, e per le quali attendiamo al più presto il trasferimento delle risorse", dice Irene Priolo, vicepresidente della Regione con delega alla Protezione civile.

Nel caso del Forlivese sono in corso lavori lungo il fiume Rabbi presso Forlì, con le opere di prima messa in sicurezza della briglia Calanco e dell’alveo a San Lorenzo in Noceto (2,2 milioni); poi si interviene sul Montone e sullo stesso Rabbi tra Forlì, Faenza e Forlimpopoli, con la ricostruzione della sagoma originaria degli argini dei due fiumi (costo: 1,3 milioni). Altro cantiere sul fiume Montone a Forlì, con opere di messa in sicurezza della briglia Medicea fra Ladino e San Varano e del letto del fiume (1,1 milioni). Operai al lavori poi sul Ronco e sul torrente Bevano, tra Forlì e Forlimpopoli, anche in questo caso per la ricostruzione della sagoma originaria degli argini (1 milione).

Tutti i corsi d’acqua citati sono poi oggetto di interventi finalizzati al ripristino di muri idraulici e difese di sponda (1,5 milioni). Dal Montone al Ronco, i fiumi delle vallate forlivesi sono poi interessati anche da lavori di recupero della vegetazione abbattuta (400mila euro) e da opere diffuse di messa in sicurezza di alvei e arginature, per un totale di 650 mila euro.

Simili lavori sono in fase di attuazione sui fiumi del Faentino, del Ravennate, del Cesenate e del Riminese.

"Gli interventi significano la presenza di imprese operative, addetti all’opera, professionisti in campo per coordinare gli interventi – continua Priolo – : tutti attivati in somma urgenza, cioè prima di disporre delle somme necessarie per pagare i lavori, ancora da trasferire al commissario Figliuolo. Siamo in attesa, appunto, della pubblicazione del decreto del presidente del Consiglio dei ministri. Serve fare in fretta perché l’autunno è alle porte e non si può perdere tempo, ecco perché dobbiamo lavorare anche per pianificare gli ulteriori interventi urgenti che ancora non hanno una copertura finanziaria. La situazione – conclude Priolo – , soprattutto in collina e Appennino, è complessa".