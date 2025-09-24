Argini più solidi sui fiumi. Dal Montone fino al Bevano: 30 chilometri di interventi

Si è appena concluso un massiccio intervento finalizzato al miglioramento della difesa idraulica e al ripristino dopo i danni causati dall’alluvione del maggio 2023. I lavori hanno riguardato il Montone, il Rabbi, il Ronco e il Bevano e hanno portato al consolidamento degli argini nei loro tratti più critici e alla realizzazione di circa 30 chilometri di nuove piste pedonali e ciclabili. I lavori sono costati un milione e mezzo e sono stati finanziati con risorse del Pnrr.

Oltre a favorire gli spostamenti e consentire la vigilanza delle aste fluviali, le piste svolgono una rilevante funzione anti-erosiva contribuendo a consolidare l’intera struttura arginale. Tutti gli interventi sono stati realizzati a cura dell’Ufficio territoriale di Forlì-Cesena dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile (l’ex genio civile).

"Proseguiamo nel nostro impegno, prioritario, di mettere in sicurezza territori, persone e attività produttive – ha commentato la sottosegretaria alla presidenza della Regione, con delega alla Protezione civile, Manuela Rontini –. È un percorso lungo, ma necessario per far fronte ai cambiamenti climatici, che portano con sé purtroppo fenomeni meteo improvvisi e di portata non sempre prevedibile".

Nello specifico, nel territorio comunale di Forlì, sulla sponda sinistra del Montone, è stato completato il collegamento di 12 chilometri complessivi che va dal ponte della ferrovia al Cer (Canale emiliano-romagnolo, che incrocia il Montone all’altezza di Villafranca). Sulla sponda destra erano invece già presenti piste di servizio su tutto l’argine che va dalla via Emilia al ponte Vico (sempre quartiere Villafranca).

Sempre nel territorio comunale di Forlì è invece di 1,6 chilometri la lunghezza complessiva delle piste create sul fiume Rabbi. Sul Ronco sono stati realizzati 9 chilometri di sentieri percorribili lungo tutto l’argine che va da monte della via Emilia fino alla Strada provinciale Forlimpopoli-Meldola, nel tratto che interessa i comuni di Forlì e Forlimpopoli. Infine, altri 6,5 chilometri di piste attraversano il torrente Bevano, nei territori dei comuni di Forlì (zona Cervese), Forlimpopoli e Bertinoro.

La Regione ha creato il sito Territorio sicuro: lì si possono cercare tutte le informazioni su interventi e cantieri previsti in Emilia-Romagna (e anche in provincia di Forlì-Cesena) per la sicurezza idrogeologica.