Aria di festa con Maria Pia Timo e il tradizionale ’E Zoc ed Nadel’

Rocca San Casciano si prepara ad inaugurare il ricco calendario delle manifestazioni natalizie con la commedia ‘Doppio Brodo Show’ di e con Maria Pia Timo, comica di Zelig, che andrà in scena sabato alle ore 21 presso il Teatro Italia. Il monologo, scritto da Roberto Pozzi e Maria Pia Timo, nasce da una commossa malinconia per l’epica figura dell’azdòra romagnola e si diverte a contrappuntarla alle attuali figure di mogli-madri-lavoratrici angustiate. A meta` tra reading, lezione culinaria e monologo comico, sul palco (dove vengono prodotti sul tagliere, in diretta, strozzapreti e maltagliati) prende vita uno spettacolo, con sottofondi musicali di casa nostra, che e` come un pentolone di brodo, con tanti ingredienti diversi, che cuoce lento e a lungo sulla stufa e sa scaldare il corpo e gli animi, e produrre un lunghissimo sorriso. L’ingresso è gratuito per i tesserati Pro Rocca Asd, ma le prenotazioni e il tesseramento sono obbligatori entro domani, presso Tabaccheria Centrale di Lavinia Leoni (0543.950146).

Il programma natalizio di Pro Rocca esploderà la vigilia di Natale, quando sarà acceso in piazza Garibaldi E Zoc ed Nadel che riscalderà giorno e notte il paese fino al 7 gennaio. In quel periodo ogni sera un’associazione del paese preparerà attorno al fuoco la cena a base di prodotti locali, con la gara di massaie e chef. Fra le associazioni, si alterneranno Pro Rocca, Love Rocca, Avis, Circolo parrocchiale, Soccorso Alpino, Surprise Choir For Christmas, Gruppo socio-culturale della Misericordia, Rocchigiana Sport, Scuola materna Sacra Famiglia. Il 5 gennaio sarà la giornata clou del 2024 con l’arrivo della Befana davanti ai Giardini pubblici, seguito dagli stand gastronomici in piazza , i fuochi artificiali dell’Epifania e alle 21.30 i Moka Club in musica.

Il 6 gennaio a Rocca sarà festa grande, in occasione del centenario di fondazione degli scout, con l’intervento del vescovo diocesano Livio Corazza e il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, che per l’occasione potrebbe anche fare il punto della situazione con gli amministratori locali sul post-terremoto.

Quinto Cappelli