Aria di movida: il centro rinasce. Corso Diaz, sinergia tra locali. Il Comune: "Esempio per tutti"

Si gira l’angolo di piazza Saffi all’incrocio con corso Diaz e ci si ritrova catapultati in un ambiente vivo e frizzante, con persone che animano la strada, tra un locale e un altro, chiacchierando, ballando e cantando: una vera e propria movida in salsa forlivese, che da tanto tempo non si vedeva in città (al di là delle iniziative calendarizzate di mercoledì). Un’alchimia frutto dell’impegno dei cinque locali, posti proprio a lato dell’inizio del corso, dove vige ancora la zona a traffico limitato: il BarOttica, le Fofò, la Bottega Alchemica, il Verdepaglia Bistrot e il Bus Pub. "Una sinergia che non nasce oggi – spiegano i titolari dei vari locali –, ma che si è sviluppata, in maniera molto naturale, nel tempo, nel corso degli scorsi anni".

Chi si prende una pizza e poi la va a mangiare nei tavolini del pub, chi un drink e poi si siede a mangiare nel ristorante. "Siamo molto aperti, una vera e propria piccola comunità – continuano i ragazzi che gestiscono il Bus –, capita spesso che arrivi un gruppo e che non tutti vogliano la birra, siamo noi stessi a indirizzarli dalla Bottega o al Bar per un gin o un cocktail, oppure al Bistrot o dalle ragazze di Fofò se vogliono qualcosa da mangiare. Poi possono tornare qui per stare tutti insieme".

Una sinergia che fa scuola e che ha visto in questa lunga estate di ‘Mercoledì in Corso’ anche altre zone iniziare a sviluppare interazioni tra vicini. "Quando gira più gente perché c’è un evento, come è stato per i Mercoledì – spiegano i titolari dei locali di corso Diaz – lavoriamo tutti meglio e di più, naturalmente, ma la nostra ‘comunità’ è viva anche nelle altre serate. Sono ormai alcuni anni che è così e ne siamo molto soddisfatti".

Movida che è pronta a tornare a pieno regime ora che sono finite le ferie anche per i gestori e tutti e 5 i locali sono tornati pienamente operativi. "La rivitalizzazione dell’inizio di corso Diaz è una buona notizia. Quello è uno dei luoghi in cui la scorsa primavera abbiamo anche recuperato con una decorazione artistica le vetrine sfitte presenti, – commenta il vicesindaco con delega al centro storico, Vincenzo Bongiorno – in collaborazione con i proprietari. Complimenti alle attività che hanno deciso di fare squadra per promuoversi. È questa la strada giusta, che gradualmente sta portando a rivitalizzare diversi luoghi del centro storico".

Una situazione che può essere replicata secondo il vicesindaco e che già nel corso di questa estate ha visto nascere situazioni simili. "Anche grazie al lavoro svolto con i Mercoledì in corso, abbiamo visto una medesima collaborazione tra le attività in piazza Cavour, in piazza Guido da Montefeltro, in via dei Filergiti, in corso della Repubblica con il Giardino Gio, senza dimenticare i precursori di via Giorgio Regnoli, che rimangono un modello – spiega Bongiorno –. Ho notizia che qualcosa in questa direzione stia per sorgere in via delle Torri. E buone potenzialità le hanno anche corso Mazzini e corso Garibaldi".

Collaborazioni che sono agevolate anche dalle procedure pensate proprio in occasione dei Mercoledì in Corso. "Il fatto che si innescasse questa dinamica era l’obiettivo che ci eravamo prefissati, anche con i Mercoledì in Corso, semplificando le procedure burocratiche alle attività – spiega il vicesindaco –, coinvolgendo la cittadinanza e le associazioni nell’intrattenimento, chiamando in causa i commercianti dei corsi principali e zone limitrofe, pagando come Comune la Siae nelle zone interessate dai Mercoledì".

Ed è così che la musica ha potuto pervadere le strade, in particolare l’inizio di corso Diaz, dove i locali hanno sfruttato al meglio la possibilità messa in campo dal Comune, organizzando anche un karaoke all’aperto.

Nello stesso tratto, nei piani dell’amministrazione comunale, vi sarà collocato, nei locali dell’ex pescheria, un presidio della Polizia Locale. Spazi che potrebbero essere meglio spesi per un’attività commerciale, secondo molti dell’opposizione, ma che al momento non hanno trovato l’interesse di altre società ai bandi redatti dal Comune.

Una decisione, quella del presidio, che potrebbe essere rimessa in gioco in qualsiasi momento, come ha dichiarato lo stesso sindaco, Gian Luca Zattini, se ci fosse una manifestazione di interesse seria. In attesa di vedere se un nuovo locale sorgerà all’ex pescheria, o se di Locale ci sarà il presidio della Polizia, ci si continua a godere con le temperature ancora estive la nuova movida in salsa forlivese.

Matteo Bondi