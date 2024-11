Aria di Natale, a dicembre arriva il mercatino

Il centro di Bertinoro si anima in occasione del Natale. Nelle domeniche di dicembre arriva il Mercatino del Natale a partire da domenica 1 e fino al 22. Piazza della Libertà e il loggiato del palazzo comunale si animeranno per l’intera giornata (dalle ore 10 alle ore 17) di bancarelle di espositori e artigiani, con tante proposte creative e idee originali per i regali. Ci saranno borse e accessori fatti a mano, maglioni e sciarpe realizzati ai ferri, originali gioielli con pietre dure, pezzi vintage, fiori secchi e fresche stelle di Natale per allestire il centrotavola delle feste, profumate creme hand made per il viso e per il corpo, e molte altre curiosità.

Dall’8 dicembre, inoltre, si potrà visitare nel salone comunale la mostra della fotografa milanese Matteo Malù, che con le sue foto realizza suggestivi pannelli su seta. Inaugurazione alle ore 15,30. La mostra sarà visitabile il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8,30 alle 14, martedì e giovedì dalle 8,30 alle 18, domenica dalle 10,30 alle 17.

Dallo stesso weekend, si potrà visitare anche il Presepe in grotta, che sarà inaugurato il 7 dicembre, alle ore 14,30. Il presepe è collocato nella neviera del seminario, lungo il sentiero ‘Monte dei preti’, e potrà essere visitato sabato, domenica e i festivi dalle 10 alle 12 e dalle 14,30 alle 17,30, fino al 6 gennaio 2025.

Matteo Bondi