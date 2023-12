Aria di Natale: fuochi in piazza, musica e stand

Esigenze commerciali e spinte consumistiche anticipano ogni anno l’inizio delle feste di Natale. A Castrocaro Terme e Terra del Sole si rispetta la tradizione, che fissa il tempo delle celebrazioni tra l’8 dicembre e il 6 gennaio. Nelle ultime settimane ha preso forma, suscettibile di aggiornamenti, il cartellone degli eventi denominato ‘Accendiamo il Natale’, destinato a illuminare le due cittadine per "vivere giorni indimenticabili tra il calore della tradizione e la magia dell’atmosfera nei borghi".

Si parte venerdì 8 dicembre, giorno in cui la chiesa celebra l’Immacolata Concezione, con ‘Al bancheti ad Nadel’, mercatino delle feste a ingresso libero organizzato nel Palazzo pretorio di Terra del Sole dal Borgo Fiorentino in collaborazione con la Pro loco. Dalle 10 alle 19 sarà possibile fare acquisti nelle bancarelle che proporranno articoli e addobbi per le feste, idee regalo, artigianato artistico e prodotti tipici del territorio. Per i più piccoli sono previsti laboratori sotto l’albero in attesa dell’arrivo di Babbo Natale e dei suoi Elfi, mentre all’ora di pranzo ci si potrà rifocillare allo stand gastronomico che proporrà polenta, tortelli, stufato, bruschette, piadina fritta, torte, vin brulé. A metà pomeriggio, intorno alle 17, in piazza Mazzini a Castrocaro verranno accese le luminarie che conferiranno un’aura di magia al lungo viale Marconi, cordone ombelicale che unisce le due cittadine affratellate sotto un unico gonfalone. A riscaldare l’atmosfera contribuirà anche l’ottimo vin brulé preparato dal locale Gruppo Alpini, sezione ‘Carlo Bandini’.

Due giorni più tardi, domenica 10, cagnolini protagonisti della festa di Natale del centro cinofilo Compagni di vita. Dalle 14.30 sarà allestito l’albero con le foto iscritte al concorso fotografico; seguiranno le premiazioni delle immagini più votate e le esibizioni degli amici a quattrozampe. In serata spazio alla musica nella chiesa dei ss. Nicolò e Francesco a Castrocaro, dove andrà in scena il concerto della Pink orchestra Santa Cecilia, organizzato per celebrare il 45° anniversario della locale sezione Avis ‘Donato Donatini’. Nell’occasione il sindaco Francesco Billi premierà i volontari che hanno raggiunto il traguardo delle 50 donazioni L’appuntamento è per le 20.30.

Immancabili i due fuochi che riscalderanno le fredde giornate invernali in piazza Buonincontro a Castrocaro e in piazza d’Armi (piazza Garibaldi) a Terra del Sole. Il legno sulle braci arderà dalla notte della vigilia alla sera dell’Epifania. Nell’area che fronteggia il Grand Hotel verranno proposti i sempre gustosi piatti preparati dal Gruppo Alpini, che cureranno ‘E fog ‘d Nadel’ in collaborazione con Castrumcari, Corri Forrest e Pro loco di Castrocaro.

Sul versante mediceo sarà invece il gruppo di amici nato in seno al Bar 2 Borghi a vivacizzare le serate. Sempre a Eliopoli la sera del 24 all’uscita dalla santa Messa, sarà inaugurata la Rassegna di presepi con decine e decine di originalissime natività disseminate tra il Palazzo pretorio e l’adiacente giardino pubblico Cosimo I de’ Medici.

A chiudere le feste, come sempre, sarà il tradizionale concerto dell’Epifania del locale corpo bandistico, anticipato di qualche ora dall’arrivo delle befane nei pressi dei due fuochi per un ultimo momento di dolcezza e divertimento. Per tutto il periodo natalizio sono inoltre previste visite guidate ad aggregazione libera e laboratori didattici nella fortezza di Castrocaro e nel Museo dell’uomo e dell’ambiente di Terra del Sole. I primi incontri dedicati ai bimbi saranno venerdì 8 alle 16 in fortezza per la realizzazione dell’albero di Natale da appendere e sabato 9 alla stessa ora nel Palazzo pretorio per la preparazione del mosaico di Natale. Per consultare il calendario e tutte le info: www.visitcastrocaro.it.

Francesca Miccoli