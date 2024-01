Domani alle 21 il Teatro Comunale di Predappio ospiterà lo spettacolo ‘Arle-chino Traduttore – Traditore di due padroni’ con Shi Yang Shi autore, assieme alla regista Cristina Pezzoli, del testo. Il riallestimento è di Andrea Lisco, scene e costumi di Rosanna Monti, clown coach di Rosa Masciopinto. Lo spettacolo ha vinto il premio ‘Teatro Nudo Noh’ma – Teresa Pomodoro’ ed è il primo prodotto italiano che ha per protagonista un attore cinese ed è recitato in due lingue. Nato a Jinan, in Cina, nel 1979, Yang è giunto in Italia con la madre a 11 anni e ha lavorato inizialmente come venditore ambulante lungo le spiagge per poi diventare studente alla Bocconi, traduttore per importanti personaggi politici e imprenditori, poi attore e ultimamente inviato de ‘Le iene’.

Per quanto riguarda il teatro, Yang ha conosciuto Ferruccio Soleri e ha interpretato una maschera da lui creata. In seguito Yang è stato, per sette anni, a Prato, fra i protagonisti del progetto Compost sotto la guida di Cristina Pezzoli. Praticamente Yang si trova in un ‘crocevia di identità spezzate’, di qui l’intenzione di spezzare la parola italiana Arlecchino trasformandola in ‘Arle-Chino’, un personaggio con gli occhi a mandorla che fa riflettere sull’importanza di fare pace in un mondo che presenta varie identità. Shi Yang Shi, di statura alta a differenza di tanti cinesi, viene ingaggiato per la prima volta da Luciano Pavarotti e, da quel momento, interpreterà le importanti cariche cinesi e italiane in vari settori: dall’arte all’imprenditoria alle cariche sociali. Biglietti: intero 20 euro, ridotto 15 (ragazzi under 25, over 65, universitari, residenti Comune di Predappio, Soci Tdf, FoEmozioni). Prevendita on line: Intero 21 euro, ridotto 16. Contatti: 0543.1713530 – 339.7097952 – 347.9458012; info@teatrodelleforchette.it.

Rosanna Ricci