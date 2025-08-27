’Armonia della bellezza’ al Parco, anteprima nella valle di Strabatenza

Prosegue il progetto ‘Armonia della bellezza’ nel Parco nazionale delle Foreste casentinesi monte Falterona e Campigna, che vede protagonisti la natura dell’area protetta tosco – romagnola, il giovane cantautore Renato Torre e il filmmaker fotografo Isacco Emiliani.

Dopo l’anticipazione a Geo su Rai 3 lo scorso maggio, qualche giorno fa il progetto ha fatto un’ulteriore passo in avanti, concreto, con l’anteprima al Rifugio Trappisa di Sotto, nella Valle di Strabatenza. Anteprima voluta dalla presidente facente funzioni dell’ente parco Claudia Mazzoli, dal direttore Andrea Gennai e incoraggiata dal sindaco di Bagno di Romagna Enrico Spighi.

L’ anteprima ha visto la presenza, nei pressi dell’edificio antico di pietra grigia gestito dall’associazione Dos Dias, anche un gruppo di partecipanti ad un workshop di fotografia consapevole diretta dallo stesso Emiliani e uno di studenti del Dipartimento di Antropologia della Sapienza di Roma impegnati in una ricerca sui mutamenti sociali nel Parco.

"Con questo progetto – chiariscono la presidente e il direttore – vogliamo raggiungere con la sensibilità e la musica di Torre le fasce giovanili. Il video sarà presentato in ottobre proprio a Geo come richiesto da Sveva Sagramola. Nello specifico in questa anteprima in natura abbiamo fatto utilizzare ai partecipanti le cuffie per ascoltare le musiche di Torre con più intensità. Si tratta di un esperimento che vogliamo allargare – aggiungono – acquistando come ente un kit di cuffie da consegnare poi alle guide consigliate del Parco che potranno utilizzarle con brani e musiche registrate nelle escursioni per rendere più suggestive le loro attività. Insomma puntiamo alle tecnologie moderne per allargare la fascia dei fruitori e qualificare le esperienze sul campo".

Renato Torre durante la sua performance musicale, da poli strumentista di talento, ha presentato con la sua voce suadente alcuni brani scritti e composti per il progetto e coinvolgendo nel bosco di Trappisa i presenti con parole e musica. "Il mio è un nuovo modo di interpretare la natura, di viverla – ha detto il cantautore – . Ascoltarla e farla ascoltare. Io credo che la vita sia spettacolare in tutte le sue forme, l’immensa diversità naturale mi ha lasciato molte volte ammutolito. Canto di questa mia meraviglia che sono le foreste, che parla di un mondo che è così preziosamente diverso e che non smette mai di stupirmi. Forse comprendere la natura è più facile di quel che pensiamo. Forse basterebbe ascoltarla una volta di più. Interpretarne l’armonia a volte non è immediato – aggiunge – ho fatto un passo indietro, rivalutato il modo in cui ascolto la vita e con estremo rispetto rivolgo la mia musica alla foresta, senza aspettarmi nulla in cambio".

Partner fondamentale del progetto e del cantautore è il romagnolo Isacco Emiliani. "Mi sono trovato a raccontare questo progetto partendo da San Paolo in Alpe, in una scenografia fiabesca, tra la candida neve. Penso che la musica di Renato sia un nuovo modo di comunicare al mondo i valori del Parco, i video che con un mio team stiamo realizzando vogliono raccontare Renato e la natura di cui parla è quindi necessario, fermarsi, conoscersi e dare il via a due arti che si uniscono quella del fotografia e del cinema e quella della sua musica. L’ultima sessione che abbiamo fatto ha toccato una profondità difficile da raggiungere di cui siamo davvero entusiasti. Eravamo sul letto di Dante dell’Acquacheta, uno scenario unico del Parco al calar del sole fino al notturno. Vibrazioni che toccano l’anima".