Arnautovic, un gol da 50mila euro

Vincita da record nel suo genere per uno scommettitore di Forlì-Cesena. Un 52enne, puntando l’esigua cifra di 2,15 euro in modalità online, l’ha moltiplicata infatti in un premio di quasi 50mila euro grazie al gol dell’attaccante Marko Arnautovic (foto), che ha condotto l’Inter alla vittoria in Champions League martedì sull’Atletico Madrid. Lo riporta l’agenzia Press service.

Una schedina incredibile quella del fortunato vincitore, composta dalla bellezza di 17 esiti di partite da indovinare (l’ultima in ordine cronologico quella appunto dell’Inter), una giocata in cui sono stati indicati 15 ‘segni fissi’, ossia 1, X oppure 2, e una sola ‘doppia’ (X2 in Cittadella-Parma di serie B). Lo scommettitore nelle fisse ha indicato solo segni 1 (undici) e 2 (cinque), nessuna X. La rete di Arnautovic, arrivata a soli dieci minuti dalla fine dell’incontro, ha fruttato all’uomo – che aveva dunque la vittoria dei nerazzurri dopo aver indovinato tutti gli altri risultati – la cifra di 49.072,16 euro di cui 19.600,70 generati dal bonus ‘multipla’ del sito Terrybet, su cui è stata fatta la scommessa.

Sergio Tomaselli