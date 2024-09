Arpae: "Escluso l’inquinamento. Ora altre analisi"

"I tecnici di Arpae hanno effettuato misure istantanee tramite la strumentazione portatile (pid e rilevatori di gas), per verificare la qualità dell’aria. Le analisi non hanno evidenziato concentrazioni significative di inquinanti. È stato prelevato un campione di materiale del tetto bruciato ed è stato inviato al laboratorio Arpae per la verifica di eventuale presenza di amianto": questo il comunicato emesso da Arpae sull’incendio di giovedì a Meldola all’autofficina Bentivogli, dov’è andato semidistrutto il capannone; nel rogo sono stati bruciati anche olii usati e pneumatici che avrebbero potuto causare criticità ambientali e all’atmosfera.