Arredamenti in legno, corso di formazione per tecnologo

L’ente di formazione professionale ’Aeca’ presso il Cnos-Fap di Forlì, in via Episcopio Vecchio 9, avvia il nuovo corso gratuito di formazione superiore, finalizzato al conseguimento della qualifica professionale di ’Tecnologo delle produzioni arredamenti in legno’ con partenza a settembre 2025 e temine a maggio 2026. La rete Aeca (associazione emiliano romagnola centri autonomi di formazione professionale) opera, fin dal 1973, su tutto il territorio regionale con 12 enti di formazione professionale e sportelli accreditati finalizzati all’inserimento lavorativo sia di persone non occupate che svantaggiate e che presentano maggiori fragilità.

Il corso, approvato dalla Regione Emilia-Romagna e cofinanziato con risorse del Fondo sociale europeo plus, forma professionisti in grado di operare all’interno dell’intero processo d’industrializzazione del prodotto ligneo, dalla fase di progettazione con Cad alla programmazione e produzione in serie, con interventi di esperti del settore. Il percorso formativo, della durata di 500 ore complessive, di cui 200 di stage presso le aziende del settore, offre ai partecipanti l’opportunità di acquisire competenze pratiche e inserirsi efficacemente nel mercato del lavoro.

È un’opportunità unica rivolta a 12 persone, residenti o domiciliati in regione in data antecedente l’iscrizione al corso, con esperienza lavorativa non coerente e irrilevante e in possesso del titolo di studio di istruzione secondaria superiore di secondo grado. Saranno ritenuti coerenti, diplomi ad indirizzo professionale agrario, industriale, commerciale, per geometri, diplomi di liceo scientifico artistico, tecnico-commerciale.

In caso di titoli successivi al diploma, saranno ammesse lauree in ingegneria, architettura e agraria, con il termine iscrizioni previsto il 18 luglio. Per ulteriori informazioni e iscrizioni è possibile consultare il sito www.aeca.it, contattare la segreteria Aeca allo 0543 28235 o via email: aecaforli@aeca.it.

