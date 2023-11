Arrestato con 43 chili di cocaina. Dovrà scontare 10 anni di carcere

La droga la trasportava da una città all’altra nascondendola all’interno del suo camion. Viaggiavano così, ben nascosti nel retro di un autoarticolato, ben 43 chilogrammi di cocaina . Un quantitativo di droga talmente elevato da determinare una pena altrettanto pesante. Un imprenditore albanese residente a Forlì è stato condannato, in via definitiva, a 10 anni di reclusione per traffico di sostanze stupefacenti. La polizia di Forlì lo ha arrestato venerdì, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Piacenza per una condanna definitiva. Il cittadino albanese residente in città è considerato un ‘narcotrafficante’ con rapporti con l’estero.

L’uomo, un imprenditore attivo nel settore dell’autotrasporto, era stato arrestato a dicembre del 2020 dalla squadra mobile di Forlì, con l’ausilio della squadra mobile di Piacenza. Era stato visto, alla guida del suo camion mentre si dirigeva verso l’autostrada A1 in direzione Bologna ed era stato fermato per accertamenti. Nella parte bassa del rimorchio i poliziotti avevano notato delle piccole difformità. Lì, nascosti in un vano occulto ricavato all’interno del camion partito da Piacenza e bloccato sull’A14 nel bolognese, i poliziotti hanno trovato un cassettone rivestito da materiale bituminoso e di alluminio.

Dentro c’era la ’sopresa’: i 43 chilogrammi di cocaina. Si è trattato di uno dei più importanti sequestri di cocaina in regione che sul mercato avrebbe fruttato diversi milioni di euro. Il sequestro ha consentito di far luce su un’organizzazione criminale transnazionale dedicata al trasporto di sostanze stupefacenti con base logistica e sede di copertura proprio in provincia di Forlì, organizzazione che è stata disarticolata la scorsa estate. All’esito delle varie fasi processuali, l’imprenditore albanese, che aveva optato per il rito abbreviato, è stato condannato ad una pena definitiva di dieci anni di reclusione.