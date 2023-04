Arriva al Saffi ‘La cospirazione del Cairo’

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa del cinema Saffi. In sala arriva ‘La cospirazione del Cairo’.

Il film diretto da Tarik Saleh, regista e sceneggiatore svedese, è incentrato sulla morte del Grande Imam durante il discorso di benvenuto di fronte un gruppo di studenti della rinomata università del Cairo, quella di Al-Azhar, nota come il centro del potere dell’Islam sunnita.

La scomparsa dell’Imam dà inizio a una lotta senza esclusione di colpi per influenzare coloro che dovranno prendere il suo posto. Lo sa bene Adam, un ragazzo di provincia da poco arrivato in città, che finirà nel bel mezzo di questi scontri e di questi giochi di potere, dopo che un suo compagno di studi viene rinvenuto morto nel cortile dell’università.

Saleh ha iniziato la sua carriera come graffitista, realizzando assieme a ’Circle’ nel 1989, all’età di 17 anni, il graffito Fascinate, uno dei primi esempi del genere in Svezia, all’epoca il graffito più grande di tutta l’Europa settentrionale e uno dei più longevi ancora esistenti.

Rimane, invece, in cartellone ‘Il ritorno di Casanova’, diretto da Gabriele Salvatores, racconta la storia di Leo Bernardi (Toni Servillo), un noto e acclamato regista, che non si arrende all’inevitabile scorrere del tempo e, in cerca di uno script che possa rivelarsi un successo cinematografico, decide di incentrare il suo nuovo e ultimo film su Casanova di Arthur Schnitzler.

Nel corso delle riprese, però, il cineasta si rende conto di come questo personaggio letterario gli ricordi se stesso e di quanto gli sia affine. Questo Casanova (Fabrizio Bentivoglio) infatti, è un uomo avanti con gli anni che ha perso interesse per la vita e per ciò che può ancora offrigli. Non è più l’uomo affascinante e seducente di una volta e si ritrova anche senza soldi. Un giorno decide di tornare a vivere nella sua amata Venezia, e sul suo tragitto incontra la giovane Marcolina (Bianca Panconi). Qualcosa in lei riaccende il suo desiderio ma nel tentativo di conquistarla capirà che il tempo è passato e che dovrà fare i conti con questa cruda realtà. Anche Bernardi come Casanova, capisce tramite questa storia che è arrivato in quella fase della vita in cui dovrà fare scelte e rinunce importanti. Gabriele Salvatores firma la regia di una storia diversa da quelle dirette finora: "È un film a cui tengo molto perché è la prima volta che parlo un po’ di me", ha spiegato. Il protagonista è in effetti un regista un po’ più giovane di lui, che deve girare una pellicola su Casanova. "Due persone in una fase di dilemma della vita, che si chiedono se si debba sempre ripetere il proprio personaggio o lasciarsi andare a qualcosa di diverso", ha aggiunto. Salvatores, così, dà vita a un film che parla del passaggio d’età e della possibilità di ripartire sempre, utilizzando il parallelismo tra due storie, quella di Casanova, interpretato da Fabrizio Bentivoglio, e quella del regista, interpretato da Toni Servillo. Il film è un libero adattamento del romanzo di Arthur Schnitzler.