Arriva all’Astoria ’La guerra dei nonni’

Il Paese del melodramma diretto da Francesco Barilli. Il film racconta la storia di Carlo Gandolfi (Luca Magri), un ottimo cantante lirico con una carriera ormai interrotta dopo la tragedia che ha colpito la sua vita: la morte della moglie e della figlia. Da allora Carlo è un uomo alla deriva, che non fa altro che bere. Un giorno, però, decide di fargli visita La Morte in persona (Luc Merenda), che ha una richiesta da fargli: tornare a calcare il palcoscenico nei panni del protagonista del Macbeth di Verdi. Non solo, La Morte esige anche un'interpretazione perfetta. Se Carlo non accetterà, lo trascinerà con sé nel suo eterno regno... Nuovo arrivo anche Con la grazia di un Dio di Alessandro Roia. Protagonista Luca (Tommaso Ragno), un uomo dalla natura tormentata e solitaria. Quando arriva la notizia della morte del suo amico d'infanzia, Luca parte per Genova, la sua città, per partecipare al funerale. Rivedere i suoi compagni di allora dopo tutto questo tempo riporta alla sua memoria ricordi che pensava sepolti. Sono tutti convinti che il defunto sia stato vittima di una vita fatta di eccessi che non gli ha lasciato via d'uscita. Ma Luca sa che non è così. Scavando nel passato del suo amico e nel proprio, l'uomo si trova a indagare sui fantasmi e sulle ragioni della natura umana che tracciano il percorso destinato ad ognuno di noi. Arriva anche La guerra dei nonni di Gianluca Ansanelli. Gerri (Vincenzo Salemme) è un nonno premuroso, attento e prudente, che vive in casa con sua figlia, suo genero e i suoi adorati nipotini. A portare scompiglio, arriva un giorno nonno Tom (Max Tortora), che fino a quel momento aveva sempre vissuto all'estero. Lui è completamente diverso, è vivace e chiassoso e viene accolto come una novità eccitante in casa. Tom vuole recuperare il tempo passato lontano, occupandosi dei suoi nipoti. Li vizia e asseconda ogni loro desiderio. Gerri è furioso nel vedere tutti i suoi sforzi e le sue regole infrante dall'esuberanza dell'altro nonno. Nasce così una vera e propria guerra tra nonni, fatta di piccole sfide senza esclusione di colpi. Resta C'è ancora domani di e con Paola Cortellesi che, affiancata da Valerio Mastandrea che interpreta il marito violento e dispotico: una delicata storia di emancipazione femminile nella Roma degli anni Quaranta. Rimane anche Napoleon di Ridley Scott, incentrato sulla vita di Napoleone Bonaparte (Joaquin Phoenix) dalle sue origini alla carriera nell'esercito, fino all'ascesa come Imperatore. La storia è raccontata attraverso la relazione con la sua prima moglie, Giuseppina (Vanessa Kirby), il più grande amore della sua vita. Ancora in sala Cento Domeniche di e con Antonio Albanese. Il protagonista è un uomo che ha sempre sognato di regalare un matrimonio sontuoso alla figlia e, per poterlo fare, ha messo via un bel gruzzoletto. Quando, però, la figlia annuncia le sue nozze, lui dovrà scoprire con amarezza che la banca ha tradito la sua fiducia e non dispone più della somma che aveva risparmiato.