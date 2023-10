Arriva all’Astoria ’ L’Esorcista - Il Credente’

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa del cinema Astoria dalle 18.30. Arriva in sala L’Esorcista - Il Credente di David Gordon Green. Il film racconta la storia di Victor Fielding (Leslie Odom Jr.), rimasto vedovo, dopo che sua moglie è morta durante un terremoto ad Haiti, 12 anni prima. L’uomo ha cresciuto la figlia, Angela (Lidya Jewett), completamente da solo. Un giorno Angela insieme alla sua amica Katherine (Olivia Marcum) scompare misteriosamente nel bosco, per riapparire tre giorni dopo senza alcuna memoria di cosa sia accaduto. Da questo momento in poi si scateneranno una serie di oscuri eventi che porteranno Victor faccia a faccia con il male. In preda alla disperazione e al terrore, l’uomo si mette alla ricerca dell’unica persona ancora in vita che abbia avuto già a che fare con qualcosa di simile, ovvero Chris MacNeil (Ellen Burstyn). Per la prima volta dai tempi del film del 1973, Ellen Burstyn riprende il suo iconico ruolo di Chris MacNeil, un’attrice che è stata per sempre segnata da ciò che è accaduto a sua figlia Regan 5 decenni prima. E’ una novità anche il film di animazione Paw Patrol: il super film, seguito di ’Paw Patrol: Il film’ del 2021. I cani di Ricerca & Soccorso, come sempre guidati dal ragazzino Ryder, ricevono dei superpoteri dopo la caduta di un misterioso meteorite su Adventure City, diventando così Super Cuccioli. Riescono a sollevare pesi mastodontici e a sparare palle di fuoco dalle zampe. Skye, il più piccolo, acquisisce il superpotere di esaudire i sogni. Ora sono pronti per affrontare il loro nemico giurato, il Sindaco Humdinger, che evade di prigione e si allea con una pazza e perfida scienziata, Victoria Vance. Resta Asteroid City di Wes Anderson. Siamo nel 1955 in un’immaginaria e remota cittadina americana desertica, nota come Asteroid City, dove si svolge un convegno di astronomia, noto come Junior Stargazer. È qui che diverse vite si incontrano e si sovrappongono in modi del tutto inaspettati, finendo per doversi sottoporre a quarantena nella cittadina: c’è chi progetta di fuggire di nascosto, chi cerca di tornare alla realtà, nonostante la visita aliena, e chi, dopo aver compreso che non siamo soli nell’universo, inizia a riflettere sulle credenze religiose e le teorie esistenziali. Nel cast Bryan Cranston, Edward Norton, Jason Schwartzman, Scarlett Johansson e Tom Hanks. Resta anche The Creator di Gareth Edwards. In un futuro devastato dalla guerra combattuta tra la razza umana e le forme di intelligenza artificiale, Joshua (John David Washington), un ex agente delle forze speciali, viene reclutato per una missione tanto importante quanto ardua: dare la caccia e uccidere il Creator, l’inafferrabile architetto dell’avanzata IA. Nelle mani di quest’ultimo c’è il destino del mondo, perché ha sviluppato una misteriosa arma, che potrebbe mettere fine alla guerra, ma anche all’intera umanità. Ancora in sala, infine, Assassinio a Venezia di Kenneth Branagh. La vigilia di Ognissanti viene commesso un delitto e per risolvere il terribile mistero viene convocato l’investigatore Hercule Poirot (interpretato dallo stesso Kenneth Branagh), sebbene sia in pensione e in esilio volontario a Venezia.