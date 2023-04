Arriva ’Cocainorso’, ispirato a una storia vera

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa della multisala Astoria. Gli spettacoli cominciano alle 21. Arriva in cartellone Cocainorso. Il film diretto da Elizabeth Banks è ispirato agli eventi realmente accaduti nel 1985 in Kentucky.

Racconta di un orso che ha trovato un borsone contenente oltre 30 chili di cocaina, piovuto letteralmente dal cielo e precipitato nel suo habitat. La droga apparteneva ad Andrew Thornton, un narcotrafficante, un tempo agente della narcotici, che aveva preso il volo dalla Colombia con il prezioso bottino.

Peccato che il piccolo aereo, durante il volo, sia andato in avaria e Thornton si sia visto costretto a lanciare il borsone e paracadutarsi fuori dal velivolo. La cocaina del valore di 15 milioni di dollari, è stata poi divorata dall’orso. Così, un gruppo stravagante di poliziotti, criminali, turisti e adolescenti si ritrovano in una foresta della Georgia, dove un predatore enorme di 230 chili ha appena ingerito una quantità impressionante di cocaina e si aggira infuriato in cerca di altra droga... e di sangue.

Resta il film di animazione Super Mario Bros, diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic, campione di incassi al botteghino. L’azione ha inizio quando i due fratelli idraulici Mario e Luigi, durante il tentativo di riparare una tubatura sotterranea, si ritrovano catapultati in un universo magico, attraverso un misterioso condotto.

Ma quando i due si separano, Mario intraprende una frenetica avventura alla ricerca del fratello perduto. Fortunatamente nella sua missione può contare sull’amicizia di Toad, abitante del Regno dei Funghi, e sui saggi consigli della determinata guerriera Principessa Peach, alle prese con l’imminente invasione del cattivissimo Bowser. Apprese le tecniche di combattimento da Peach, Mario dovrà fare appello a tutte le sue forze non solo per ritrovare Luigi, ma anche per fermare l’attacco di Bowser, magari trovando altri alleati lungo la strada...

Rimane anche Scordato, film diretto da Rocco Papaleo. Orlando (Rocco Papaleo) è un uomo dal carattere mite che lavora come accordatore di pianoforti. Da diverso tempo lamenta forti dolori alla schiena e si vede costretto a recarsi da una fisioterapista, Olga (Giorgia). Dopo un attento esame la donna individua il problema dei suoi malanni: si tratta di una contrattura ‘emotiva’. Per risolvere il problema, Orlando deve portare una sua foto da giovane a Olga, come punto di partenza per la terapia. Questa particolare richiesta porterà l’uomo a intraprendere un viaggio nel suo passato e rivivere la sua vita per scoprire in quale momento è diventato l’uomo che è oggi, solitario e pieno di contratture.

Ancora in sala, infine, Air - La Storia del grande salto, diretto da Ben Affleck che sceglie di raccontare l’incredibile e rivoluzionaria partnership tra un giovane Michael Jordan e la nascente divisione dedicata al basket della Nike, capace di rivoluzionare il mondo dello sport, quanto la cultura contemporanea, con il lancio del marchio ‘Air Jordan’. Nel cast lo stesso Ben Afflek, Matt Damon, Jason Bateman e Viola Davis.