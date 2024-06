Arriva ’Fuoripista’, weekend col villaggio circense itinerante

La prima tappa di ‘Fuoripista’ è stata a Marzabotto lo scorso mese, ora il festival sarà a Modigliana venerdì-sabato-domenica (21-22-23) presso il circolo ‘Il Centro’, nell’area parrocchiale, quindi in altri cinque paesi appenninici dell’Emilia-Romagna che ha sostenuto e patrocinato il festival, realizzato da Ater Fondazione e da Teatro Necessario, centro di produzione di circo contemporaneo di Parma.

‘Fuoripista’, a Modigliana realizzato in collaborazione anche con il Comune, consiste nell’insediamento di un piccolo villaggio a tema circense, con tre giorni di spettacoli per persone di ogni età, e comprende: circo contemporaneo con spettacoli dal vivo tra clown, acrobatica, musica e giochi, e all’esterno concerti, parate e attrazioni con importanti nomi della musica italiana e non solo.

Venerdì pomeriggio inaugurazione alle 18,30: momento itinerante di musica e spettacolo in paese, ogni volta da artisti diversi. A seguire, venerdì dalle ore 19, sabato e domenica dalle 18, il circo-villaggio prevede speciali attrazioni di Teatro Necessario e dei tanti artisti invitati.

Nel villaggio ci saranno clown, giocoleria, acrobatica con due momenti per ognuno dei tre giorni e alla fine il concerto a cura di Ater Fondazione con Filippo Graziani e il suo disco ‘Per gli amici’, con otto canzoni inedite del padre Ivan.

Il Comitato genitori, la Pro loco e gli scout si occuperanno dello stand gastronomico.

Le parate, l’ingresso al circo-villaggio e alle attrazioni sono a ingresso libero grazie al contributo di Snam ma si consiglia la prenotazione su https://bit.Iy/fuoripista ; biglietti per gli spettacoli di circo contemporaneo e concerti sono in vendita su vivaticket e sul posto a partire da un’ora prima dell’inizio di ogni spettacolo. Informazioni e il programma completo su www.ater.emr.it e su www.teatronecessario.it.

Giancarlo Aulizio