Arriva il corso per tecnico del networking

Grazie alla collaborazione con Vem Sistemi, arriva a Forlì il nuovo corso biennale post diploma di Fitstic, in ‘tecnico superiore esperto in networking’, per la progettazione e manutenzione di infrastrutture ‘Itot’ avanzate e stistemi cloudon premise, un corso specializzato nel design, nella configurazione, gestione e manutenzione dei sistemi di rete aziendali. Il piano formativo e le prospettive occupazionali saranno illustrati nel corso dell’open day che si svolgerà in presenza questo pomeriggio a partire dalle 16, presso la sede di Vem Sistemi spa, in via Don Sebastiano Calderoni 12.