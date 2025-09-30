Arriva il Festival Mens-A ‘Pensiero e Dialogo’ con giornalisti e studiosi

Arriva per la prima volta a Forlì il Festival ‘Mens-A Pensiero e Dialogo’ di scienze umane, filosofia, storia e arte. Il tema di questa decima edizione, che si svolge in sette capoluoghi dell’Emilia-Romagna è ‘Visione e Promessa’. In particolare i due incontri forlivesi ci incentreranno sul tema ‘Visione in politica e orizzonte della parola’.

Sabato 4 ottobre alle 10.30, nel salone comunale si terrà l’anteprima di Mens-A con un incontro a cui parteciperanno Maurizio Belpietro, direttore di Panorama e La Verità, e Fabio Dragoni, giornalista de La Verità; introdurrà Beatrice Balsamo, filosofa della persona e direttore di Mens-A; a moderare sarà il vicesindaco Vincenzo Bongiorno.

Giovedì 9 ottobre il secondo appuntamento, alle 17.10 sempre nel salone comunale; a intervenire in questo caso saranno Chiara Elefante, docente di traduzione del Campus di Forlì, il poeta e scrittore forlivese Marco Colonna e Augusto Minzolini, già direttore del Tg1; a moderare sarà ancora il vicesindaco Vincenzo Bongiorno. Gli incontri sono aperti al pubblico e gratuiti.

"Il tema di quest’anno è molto significativo – spiega la filosofa Balsamo –, in un contesto di violenza diffusa e difficoltà disfattive quotidiane che ci approssimano alla distruzione delle vicine guerre in Ucraina e Medio Oriente, poiché ci si interroga sul pensiero ospitale e fecondo che promuove una mente più inclusiva e dialogale, particolarmente attenta a saper mettere in parola pensieri, emozioni, sentimenti, ma anche al saper educare a una concordia più grande, oltre le parzialità".

Il Festival, nel dettaglio, si svolge a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Ravenna, Ferrara e Forlì. È ideato da Beatrice Balsamo e vi partecipano tutte e quattro le Università dell’Emilia-Romagna. Gode del patrocinio, oltre che dei Comuni sopra elencati, anche dell’assessorato alla cultura della Regione e del Ministero della Cultura. Rilascia i crediti formativi agli studenti Unibo, Unimore, Unife, Unipr e ai docenti delle scuole medie e superiori, essendo un progetto Miur.

"Nella sua decima edizione non potevamo non inserire anche Forlì – afferma il vicesindaco, Vincenzo Bongiorno –. Entrare in rete con così tante realtà e di stimolo anche in vista della corsa a capitale italiana della cultura". "Forlì è città di particolare sensibilità alla politica – spiega Balsamo –, ricordiamo l’illustre Aurelio Saffi e i suoi ideali di indipendenza, ma anche alla parola poetica e comunicativa, con il celebre Diego Fabbri, drammaturgo e scrittore. Infatti, uno spazio viene dato al Campus di Forlì sui temi che riguardano la visione e la trasmissione della parola con Chiara Elefante e Marco Colonna".