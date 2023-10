Arriva il filosofo Mancuso. Territorio interiore e cura

Il momento clou dell’ultima giornata del Festival del Buon Vivere è alle 18, alla Chiesa di San Giacomo, con Vito Mancuso che terrà una lectio magistralis dal titolo ‘Il territorio interiore e la sua cura’. Mancuso è teologo laico e filosofo, ha conseguito i tre titoli della formazione teologica ottenendo il baccellierato a Milano, la licenza a Napoli e il dottorato a Roma con una tesi su Hegel. È stato docente di Teologia moderna e contemporanea presso l’Università San Raffaele di Milano e di Storia delle dottrine teologiche presso l’Università degli Studi di Padova. Ha fondato e dirige a Bologna il ‘Laboratorio di Etica’ ed è autore di numerosi saggi che hanno suscitato notevole interesse da parte del pubblico su argomenti quali la filosofia di Hegel, le malattie e il dolore, la natura di Dio, l’anima, l’amore, il pensiero, la libertà, la bellezza, le virtù cardinali, il coraggio, la paura, il senso della vita. In un saggio recente ha presentato in sinossi le figure di Socrate, Buddha, Confucio e Gesù. Il suo pensiero si può complessivamente definire come ‘filosofia della relazione’. Alle 15 il chiostro dei Musei San Domenico ospita il laboratorio Teatrando con Truccabimbi, le maschere delle emozioni. Esprimere attraverso tratti di colore sul volto la propria emotività e conoscere quella dell’altro di fronte a noi. I bambini lavoreranno in coppia guidati, passo dopo passo, nella realizzazione del trucco sul compagno.

Alle 15 al chiostro dei Musei San Domenico c’è il workshop sul gusto (8-12 anni) Acqua in bocca. Il bene più prezioso che viaggio fa per arrivare in tavola, quanta ne usiamo? Cosa sono i ‘water miles’? Agricoltura e produzioni alimentari in rapporto all’acqua, acqua come alimento e negli alimenti. È invece rivolto ai genitori il workshop delle 16.30 al chiostro Musei San Domenico, dal titolo Cibo pellegrino. Viaggi, tradizioni, tipicità, rituali che narrano i vissuti di chi custodisce e tramanda i valori del cibo e della nostra terra. Sempre alle 16.30 troviamo In Musica-La voce dell’Acqua, laboratorio musicale di percussioni e voci dedicato all’acqua (bambini 7-12 anni).

Alle 20.45 il chiostro Musei San Domenico ospita Tutti giù per terra, le relazioni che ci hanno sostenuto quando ‘è cascato il mondo’. L’ultimo appuntamento del Festival del Buon Vivere 2023 è alle 21 alla chiesa di San Giacomo, dove si tiene Romagna di cuore, concerto e testimonianze di una Romagna che ‘non molla’, con Luana Babini e Maurizio Tassani, presenta Mario Russomanno.

