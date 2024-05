Arriva Il Giro Next Gen. Traguardo a Forlimpopoli

Il Giro Next Gen è la più importante rassegna internazionale per ciclisti under 23 insieme al francese Tour de L’Avenir. Nato nel 1970 come Giro d’Italia riservato alla categoria Dilettanti, nel suo prestigioso albo d’oro compaiono, fra gli altri, i nomi di Francesco Moser, Marco Pantani e Gilberto Simoni. Ebbene, l’edizione del Giro Next Gen 2024 vedrà incoronare il vincitore a Forlimpopoli. Infatti la città artusiana ospiterà l’arrivo dell’ottava e ultima tappa, che si disputerà domenica 16 giugno: la notizia era già trapelata, ma da ieri è ufficiale.

Quest’anno la Corsa Rosa dedicata alle giovani generazioni schiererà alla partenza 29 squadre per un totale di 174 corridori. Come lo scorso anno la corsa a tappe verrà organizzata da Rcs Sport per conto della Federazione Ciclistica Italiana (Fci). Il Giro Next Gen partirà da Aosta il 9 giugno e, dopo una cavalcata di poco meno di 1.000 chilometri, si concluderà quindi sulle strade romagnole, con la tappa Cesena-Forlimpopoli.

Sarà una tappa spettacolare, di 146 km, che si svilupperà in gran parte sulle colline (ancora da ufficializzare l’esatto percorso) e che nel finale proporrà un circuito, da percorrere ben quattro volte, comprendente lo strappo di Bertinoro per arrivare infine al traguardo di Forlimpopoli. E gli esperti dicono che, viste le caratteristiche del percorso, la tappa potrebbe essere importante ai fini dei movimenti di classifica, per l’assegnazione finale della maglia rosa. Dopo il passaggio della Coppi e Bartali, torna quindi il grande ciclismo sulle strade di Forlimpopoli e Bertinoro, con la città artusiana che si sta preparando per accogliere al meglio, secondo la locale tradizione di ospitalità, le nuove leve del ciclismo internazionale.

Matteo Bondi