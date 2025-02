Arriva il ministro Giuli. Inaugurerà la grande mostra. Focus su candidatura e Ripa

Sarà il nuovo ministro della Cultura Alessandro Giuli a inaugurare la grande mostra ‘Il ritratto dell’artista’, sabato 22 febbraio. L’appuntamento è al teatro Diego Fabbri, per la consueta presentazione alla città e alle autorità organizzata dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, prima del trasferimento ai musei San Domenico per il taglio del nastro (l’esposizione sarà aperta al pubblico il giorno dopo). È il secondo anno consecutive che Forlì riceve il ministro: nel 2024 fu Gennaro Sangiuliano, ora tocca al suo successore.

Una visita densa di significati, visto che Giuli ha incontrato il sindaco Gian Luca Zattini appena un mese fa (era il 15 gennaio) a Roma. E proprio in quell’occasione – l’ha rivelato Zattini martedì – Forlì per la prima volta ha parlato dell’idea di candidarsi a capitale della cultura. Gli stessi intelocutori si rivedono a distanza di un mese, con il ministro che ricambia la visita. "Sì, sabato si parlerà anche della candidatura di Forlì", conferma Alice Buonguerrieri, deputata di Fratelli d’Italia e presidente provinciale del partito (lo stesso a cui fa riferimento Giuli).

A settembre, quando il nuovo ministro entrò in carica, sia il sindaco sia il direttore delle grandi mostre Gianfranco Brunelli avevano preannunciato un invito. L’inaugurazione della mostra era l’occasione più papabile, anche se non scontata. Giuli dedicherà a Forlì buona parte della giornata di sabato. Esattamente come il suo predecessore, visiterà l’ex monastero della Ripa: Sangiuliano, quel giorno, formalizzò l’intesa (che coinvolge Comune e Demanio) per il recupero; l’arrivo di Giuli sottolinea la volontà di portare avanti l’impegno nonostante il cambio ai vertici del dicastero. "L’intenzione del Governo, che ringraziamo per la sua vicinanza a Forlì e al suo territorio, è confermata – spiega Buonguerrieri –. Anzi, nel corso dell’incontro col sindaco, Giuli ha chiesto ai tecnici del Ministero di accelerare". Si tratta di 23mila metri quadrati in pieno centro storico, ‘chiusi’ alla città da secoli (prima c’era il convento, poi una caserma), destinati a ospitare gli archivi pubblici della città, più uno studentato universitario: un progetto che, dopo l’allagamento degli archivi comunali in via Asiago nel maggio 2023, vuole rilanciare dal punto di vista culturale. Sono già assegnati quasi 13 milioni di euro.

A proposito: Zattini, presentando la candidatura di Forlì a capitale italiana della cultura, aveva fatto riferimento anche all’importanza del recupero della Ripa. Un altro pezzo importante, da un punto di vista storico, potrebbe essere l’architettura del Novecento, con il cosiddetto ‘miglio bianco’: anche in viale della Libertà e dintorni è prevista la presenza del ministro.

L’arrivo di Giuli è un ‘gol’ segnato da Forlì in un possibile derby con Cesena per ottenere la capitale? Sulla candidatura del co-capoluogo, Buonguerrieri risponde così: "Nel merito, siamo favorevoli a ogni iniziativa che faccia crescere una città. I consiglieri cesenati di Fratelli d’Italia saranno liberi di votare sì alla mozione presentata dalla lista civica Cesena 2024. Ma sul metodo c’è qualcosa da aggiungere". E cioè che "Cesena si è mossa tardi. Il sindaco Enzo Lattuca dovrebbe perdere meno tempo ad attaccare il Governo, creando piuttosto un dialogo tra le istituzioni, come si è fatto a Forlì. Da questo punto di vista, per Cesena è un’occasione persa".

Marco Bilancioni