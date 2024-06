Arriva il Tour de France. Strade montane pronte: "Eseguiti finalmente lavori attesi da anni"

Lo storico passaggio della carovana del Tour de France nell’appennino forlivese e cesenate, oltre alle ricadute in termini di conoscenza e promozione turistica a livello mondiale delle località attraversate, è riuscito anche a far sistemare molti tratti delle strade provinciali che saranno attraversate sabato prossimo dai 178 ciclisti nella prima tappa di 206 km Firenze-Rimini.

"Come tutti i grandi avvenimenti sportivi, il Tour – a livello mondiale, il terzo più seguito dopo le Olimpiadi e i Mondiali di calcio – è anche l’occasione per sistemare i percorsi di gara che ovviamente per quel che ci ruiguarda sono, visto che parliamo di ciclismo, le strade gestite dalla Provincia di Forlì-Cesena". A parlare è Daniele Valbonesi, già sindaco di Santa Sofia e tuttora consigliere provinciale delegato alle infrastrutture viarie del circondario Forlivese.

"La Regione Emilia-Romagna che ha investito risorse importanti per aggiudicarsi tre tappe della Grande Boucle sulle quattro previste in Italia, ha anche messo a disposizione delle province più risorse proprio per mettere in sicurezza i tratti delle strade che saranno attraversate dalla lunga carovana del Tour. Per quanto riguarda il Forlivese, segnalo che sono stati investiti 710.000 euro in particolare sulla Sp3 del Rabbi, dal confine di regione con la Toscana fino a Premilcuore-San Zeno (Galeata), con nuove asfaltature e messa in sicurezza di diversi tratti delle barriere di protezione per 24 km. Un intervento importante atteso da quasi 25 anni e del costo di 530 mila euro".

In effetti il lungo tratto della provinciale che da San Zeno tocca Premilcuore - confine regionale - colla Tre Faggi - Cavallino - San Godenzo fino a Dicomano - Rufina – Pontassieve e Bagno a Ripoli alle porte di Firenze, era da anni in stato di dissesto sia per quanto riguarda gli asfalti, sia per le protezioni e la manutenzione delle scarpate.

"Il territorio di Galeata sulla Sp24 (da Strada San Zeno - Monte delle Forche - Galeata) era già stato sistemato precedentemente con le risorse proprie della Provincia. Infine è stato effettuato – aggiunge Valbonesi – un intervento completo di asfaltatura da Galeata a Santa Sofia sulla Sp4 Bidentina per circa 6 km. Altri interventi per 803mila euro hanno riguardato le provinciali 11, 12 e 26 di Sogliano al Rubicone, Mercato Saraceno e Bagno di Romagna, in questo ultimo caso per oltre 15 km sulla strada in direzione del Passo del Carnaio e di San Piero in Bagno".

Poi una breve coda polemica: "Altro che sprechi – conclude Valbonesi –, grazie al Tour siamo riusciti in tempi celeri a mettere in sicurezza lunghi tratti montani altrimenti fuori dalle possibilità di intervento diretto della Provincia, tratti che erano stati sconvolti dalle frane del maggio 2023".