Arriva il truck di ’Vita da social’

Oggi farà sosta in piazza Ordelaffi l’iconico truck di ’Una Vita da Social’, la più importante campagna educativa itinerante della polizia di Stato in collaborazione con il ministero dell’Istruzione, nell’ambito del progetto ’Generazioni Connesse’ e con il sostegno di Google per la sensibilizzazione e prevenzione sui rischi e pericoli della Rete per i minori. L’evento vedrà la partecipazione degli studenti di alcuni istituti scolastici che parteciperanno ad una lezione di legalità tenuta da personale specializzato della polizia.