Arriva in sala ‘Tar’ e si rivede ‘Magic Mike’

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa del cinema Astoria. Gli spettacoli cominciano dalle 20.30.

In sala arriva ‘Tár’, film diretto da Todd Field, ambientato nel mondo internazionale della musica classica. Il film è incentrato su Lydia Tár (Cate Blanchett), considerata una delle piu` grandi compositrici e direttrici d’orchestra viventi e prima donna in assoluto a dirigere un’importante orchestra tedesca. ‘Tár’ esplora la natura mutevole del potere, la sua durevolezza e l’impatto sul mondo moderno.

Incontriamo Lydia Tár all’apice della sua carriera, impegnata sia nella presentazione di un libro, che in un’attesissima esibizione dal vivo della Quinta Sinfonia di Mahler. Nel corso delle settimane che seguono, la sua vita comincia a disfarsi di fronte alle problematiche attuali. Il risultato è uno scottante esame del potere, del suo impatto e della sua solidità nella società odierna.

E’ un nuovo arrivo anche ‘Magic Mike 3 - The Last Dance’, film diretto da Steven Soderbergh: il terzo capitolo della saga vede Mike (Channing Tatum) tornare a calcare il palco, dopo una lunga pausa. Durante questo periodo l’ex ballerino ha perso tutti i suoi soldi a causa di un affare fallito e in seguito ha lavorato come barista in diversi locali della Florida, ma ora sente il bisogno di tornare alla redditizia mansione che ha fatto di lui Magic Mike. Così viaggia fino a Londra in compagnia di una donna ricca e altolocata, Maxandra Mendoza (Salma Hayek), che gli propone un’allettante offerta impossibile da rifiutare e una serie di appuntamenti già programmati. Quando Mike capisce cosa ha in mente la donna, si ritrova combattuto, perché la posta in gioco è davvero alta, ma deve anche trovare e mettere su un nuovo gruppo di abili ballerini.

Rimane in sala il film vincitore di tre Golden Globe ‘Gli Spiriti dell’Isola’, di Martin McDonagh. Siamo alla fine della guerra civile irlandese, nel 1923, su un’isola al largo della costa occidentale dell’Irlanda. Racconta la storia di due amici di lunga data, Pádraic Súilleabháin (Colin Farrell) e Colm Doherty (Brendan Gleeson). I due si trovano in una situazione di stallo, dopo che il musicista Colm ha deciso bruscamente di porre fine alla loro amicizia. Pádraic, confuso e devastato, tenta di ricucire il loro rapporto, ma pare che Colm lo trovi improvvisamente troppo noioso. Mentre all’interno della piccola comunità isolana sembrano giorno dopo giorno aumentare le preoccupazioni, Colm decide di lanciare uno scioccante ultimatum a Pádraic per concretizzare le proprie intenzioni: se continuerà a infastidirlo, compirà un atto estremo.

Resta anche ‘Il primo giorno della mia vita’, di Paolo Genovese. Nel film si intrecciano le vicende di un uomo (Valerio Mastandrea), due donne (Margherita Buy e Sara Serraiocco) e un ragazzino (Gabriele Cristini). Ognuno di loro ha un motivo preciso per essere disperato, tanto da arrivare a chiedersi perché mai dover continuare a vivere. Un giorno tutti questi personaggi in momenti diversi della loro vita si imbattono e conoscono un uomo (Toni Servillo) che cambierà il loro destino.