Arriva John Wick col suo quarto ‘capitolo’

In sala arriva ‘John Wick 4’, il quarto film dell’omonima saga cinematografica d’azione di successo incentrata sul killer di professione interpretato da Keanu Reeves. John Wick trova una via per sconfiggere la Grand Tavola. Ma prima di guadagnare la libertà, Wick deve affrontare un nuovo nemico che ha potenti alleanze in tutto il mondo e ha mezzi tali da tramutare vecchi amici in nuovi nemici.

Nuovo arrivo anche ‘Armageddon Time’, diretto da James Gray: una storia di formazione ambientata nel pieno degli anni ‘80 nel distretto del Queens, a New York, e racconta la vicenda di due amici, Paul e Johnny (Banks Repeta e Jaylin Webb), uno bianco ed ebreo e l’altro nero. Negli Stati Uniti dilaga ancora il razzismo, motivo per cui i due giovani ambiscono a elevarsi socialmente. I genitori di Paul (Anne Hathaway e Jeremy Strong), però, decidono di allontanarlo da Johnny e mandarlo in una scuola prestigiosa, frequentata solo da bianchi. Il ragazzo ammette di non reagire e stare zitto quando il suo amico viene insultato dai loro compagni di classe per la sua carnagione, ma sarà suo nonno Aaron (Anthony Hopkins) a insegnargli come non solo qualche decennio prima anche gli ebrei venivano vessati e cacciati. Saranno proprio le parole di suo nonno a dargli il coraggio di far sentire la sua voce per difendere chi viene discriminato.

Resta in cartellone ‘Everything Everywhere All at Once’, vincitore di 7 statuette (miglior film, miglior regia, migliore sceneggiatura originale, migliore attrice protagonista, migliori attore e attrice non protagonisti e miglio montaggio). Il film diretto dai The Daniels, racconta la storia di Evelyn Wang (Michelle Yeoh), una donna di origini cinesi che gestisce una piccola lavanderia a gettoni. Evelyn deve occuparsi non solo della sua attività, ma anche della sua famiglia: un padre ormai rintronato (James Hong), una figlia adolescente Joy (Stephanie Hsu), che non sembra più riuscire a comprendere, e un matrimonio con Waymond (Ke Huy Quan), un uomo debole che non ama. Come se la sua impegnata vita non bastasse, Evelyn riceve anche un controllo fiscale che la porta a imbattersi in Deirdre (Jamie Lee Curtis), un’ispettrice puntigliosa. Mentre deve fare i conti con l’agente, la donna assiste a una spaccatura nel multiverso, che la trascina in un’avventura fatta di realtà parallele. Il suo compito ora è sconfiggere il nemico e salvare il destino degli universi, riportando così non solo l’armonia nelle varie dimensioni, ma anche nella sua vita e nella sua famiglia.

Rimane in programmazione, infine, ‘L’ultima notte di Amore’, di Andrea Di Stefano. Il tenente della polizia, Franco Amore (Pierfrancesco Favino), proprio la sera prima del suo pensionamento si ritrova a indagare su un omicidio: il suo amico Dino, nonché suo partner da diversi anni, rimane ucciso in una rapina di diamanti. È così che l’ultima notte di Amore si rivelerà essere la più lunga di tutte.